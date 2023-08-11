Росіяни влучили по цивільному об'єкту на Прикарпатті: загинула дитина

Ворог зранку 11 серпня завдав масованого ракетного удару по території України. На жаль, в Івано-Франківській області зафіксували влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.

Унаслідок атаки загинула дитина. Лікарі намагалися зробити усе можливе, але врятувати її не вдалося.

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Очільниця ОВА Світлана Онищук повідомила, що окупанти завдали удару по цивільному об'єкту. Унаслідок атаки постраждали люди, серед яких була дитина.

Дитину у критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя не вдалося,

– повідомили в ОВА.

Деталі атаки не розголошуються. Разом з тим, Онищук закликала усіх українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже безпечного місця в Україні під час повномасштабного вторгнення окупантів та постійних обстрілів Росії немає ніде.

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Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що ворог завдав удару "Кинджалом" по Івано-Франківській області. Ракета влучила на території приватного будинку. Унаслідок цієї атаки загинув 8-річний хлопчик.

Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

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