Вночі росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури на Вінниччині і будинок у Миколаєві

Після успіхів захисників окупанти обстріляли Вінниччину та Миколаїв. За попередньою інформацією, жертв немає.

Про обстріл Вінниччини повідомив очільник ОВА Сергій Борзов. За його словами, ворог вдарив по одному з об'єктів критичної інфраструктури.

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"11 листопада почалося з тривоги. Жертв нема. Працюють рятувальні служби", – написав Борзов.

Що сталось у Миколаєві

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла про обстріли у Миколаєві. Росіяни влучили у житловий будинок.

Люди під завалами, є поранені. Сподіватимемось, що обійдеться без жертв, але розуміємо, що атаки продовжуються, – повідомила речниця.

У Чорному морі з'явилися катери з ракетами "Калібр". Це може свідчити про те, що ворог не має успіхів, а відчуває суттєві поразки на суходолі, посилює ракетний терор, атакує дронами. Як зазначила Гуменюк, нещодавнє влучання дронами у Вінниччині – це також відгуки помсти.

"Наше просування по суходолу відбивається в тактиці поведінки ворога", – додала речниця.

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