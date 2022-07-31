росіяни вночі обстріляли Нікополь: людей попереджали про загрозу

російські окупанти знову атакували Нікополь. Буквально напередодні місцева влада попереджала про небезпеку.

Відповідну інформацію повідомив очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Ввечері 30 липня писали, що Нікопольський район знову під загрозою обстрілів, тому людей просили перебувати в укриттях.

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росіяни двічі вдарили по Нікополю

Обстріляно місто Нікополь,

– повідомив Євтушенко.

Посадовець написав про це орієнтовно о 02:29 31 липня, а о 02:33 – обстріл повторився.

Варто зауважити, що загроза артилерійського обстрілу у місті та в Нікопольському районі почалась ще о 20:58 30 липня та не припинялась станом на 02:41 31 липня.

Тоді голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко попередив, що знову є ймовірність обстрілів населених пунктів району розташованих на березі Каховського водосховища.

Коротко про обстріли Нікополя

Вночі проти 30 липня росіяни випустили по Нікопольському району до 80 снарядів. Вороги пошкодили 15 будинків та стільки ж господарських споруд, а також два підприємства та 5 вантажівок. Люди не поранені.

Вранці глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що місто знову атакували з "Градів". Тоді запустили 40 снарядів, пошкодили 6 житлових будинків, лінію електропередач. По місту були порозкидані уламки реактивних снарядів, люди не постражлали.

Нікополь атакували й у ніч проти 26 липня. Тоді, на щастя, люди не постраждали.

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