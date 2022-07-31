росіяни вночі обстріляли Нікополь: людей попереджали про загрозу

31 липня 2022 , 02:31
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Джерело:

Євген Євтушенко

російські окупанти знову атакували Нікополь. Буквально напередодні місцева влада попереджала про небезпеку.

Відповідну інформацію повідомив очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Ввечері 30 липня писали, що Нікопольський район знову під загрозою обстрілів, тому людей просили перебувати в укриттях. 

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Обстріляно місто Нікополь,
– повідомив Євтушенко. 

Посадовець написав про це орієнтовно о 02:29 31 липня, а о 02:33 – обстріл повторився. 

Варто зауважити, що загроза артилерійського обстрілу у місті та в Нікопольському районі почалась ще о 20:58 30 липня та не припинялась станом на 02:41 31 липня. 

Тоді голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко попередив, що знову є ймовірність обстрілів населених пунктів району розташованих на березі Каховського водосховища. 

Коротко про обстріли Нікополя

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Автор: Діана Квасневська