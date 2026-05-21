"Інших варіантів немає": як росіяни тиснуть на рішення Путіна щодо війни

Росіяни втомилися від війни, про що свідчать соціологічні опитування. За останні вісім років сьогодні вони найбільше незадоволені політикою російської влади. У цій ситуації у Кремля залишається лише два виходи.

Про це 24 Каналу розповів засновник руху "Демократична Росія" Євген Савостьянов, наголосивши, що Володимиру Путіну доведеться ухвалювати важкі рішення на тлі негативних настроїв росіян щодо продовження війни. Він вказав на ще одну дуже небезпечну тенденцію для Кремля, що з'явилася у російському суспільстві.

Про що свідчать соціологічні опитування?

Савостьянов підкреслив, що у Путіна наразі є два шляхи розв'язання ситуації, що склалася. Або проводити мобілізацію в Росії, або включатися у змістовні мирні переговори.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року російський "Левада-Центр" запитав у росіян у 50 регіонах, чи підтримують вони мирні переговори. 66% висловилися за закінчення війни. Водночас лише 25% підтримали продовження бойових дій. Це найменше значення за весь період спостережень.

"Тому в умовах, коли майже 2/3 населення не хочуть продовження війни, проводити мобілізацію – означає політичне самогубство. Мобілізація можлива на хвилі ура-патріотичного підйому, а не у ситуації, яка склалася нині в Росії", – пояснив він.

Отже, у Путіна немає інших варіантів, як йти на змістовні мирні переговори. До цього його, на думку засновника руху "Демократична Росія", штовхає також ситуація на фронті, у тилу і позиція Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна, Нарендри Моді.

Водночас в Росії почали публікувати опитування, у яких відверто демонструють незадоволення росіян політикою Кремля. Також критикувати Путіна дозволяють собі пропагандисти та z-блогери.

Варто знати. Всеросійський центр вивчення громадської думки опублікував дані опитувань, за якими 36% росіян не влаштовує у цілому внутрішня політика в Росії. Це найгірший показник незадоволення громадян Росії внутрішньою, зовнішньою та економічною політикою Кремля за останні роки. Соціологи пов'язують таку тенденцію з втомленістю росіян від війни та невизначеністю майбутнього.

"Це означає, що Путін став дуже непопулярним та навіть шкідливим. Ба більше, він втратив опору в Росії", – пояснив Євген Савостьянов.

Він додав, що також в оточенні Путіна розуміють, що його час минув і вже потрібно потихеньку від нього відсуватися.

Як в Росії проводять соціологічні дослідження?

У Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що Всеросійському центру вивчення громадської думки довелося використати нову методику опитування замість телефонних інтерв'ю. Соціологи почали застосовувати систему комбінованої вибірки, коли половина росіян відповідатиме телефоном, а іншу – опитуватимуть шляхом обходу квартир. Новий підхід, як вважають у російській верхівці, має запобігти падінню рейтингу Володимира Путіна.

Річ у тім, що телефонні опитування демонструють роздратування і незадоволення серед людей, які висловлюють свою думку відверто. А під час поквартирних обходів досягається інший ефект.

Запровадження нового методу дало результати: за тиждень показники підтримки російської влади почали зростати.

Що відбувається в Росії?

На думку британського полковника у відставці Геміша де Бреттон-Гордона, на Кремль наразі дуже тиснуть економічні проблеми. Це, як вважає він, може призвести до ймовірної змови в оточенні Путіна, адже поруч з ним є люди, які хочуть очолити Росію. Полковник у відставці не виключив можливість, враховуючи ситуацію в Росії та "параною Путіна, яка погіршується", що хтось у Кремлі піде на такий крок.

Також політолог Ігор Чаленко припустив, що через погіршення економічного стану в Росії можливі протести. Він зауважив, що для їхнього запуску достатньо, щоб невдоволеними були 10 – 15% проактивних росіян. Однак у російському суспільстві існує чітке поділення між двома групами – ура-патріотів, для яких Путін діє занадто м'яко, та тих, що налаштовані антимілітаристськи. Саме вони реагують на соціально-економічні проблеми в Росії.

Чаленко зазначив, що проблема полягає у тому, що "пасіонарії перейшли в праворадикальну нішу". Тому наразі передумов для протестного вибуху в Росії не спостерігається.