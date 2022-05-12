Росіяни всю ніч гатили по Дніпропетровщині фосфорними і касетними бомбами: є загиблий і поранені

Всю ніч окупанти вели вогонь по всій лінії зіткнення на Криворізькому напрямку. Ворог застосовував заборонені міжнародними конвенціями касетні та фосфорні боєприпаси.

Про це розповів голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул. Він зазначив, що вже вранці ворог з ракетних систем залпового вогню обстріляв місто Зеленодольськ.

До теми Окупанти вночі вгатили по школах на Чернігівщині: є загиблі та поранені

Люди на час обстрілу саме йшли на роботу

Це сталось близько 7:00 ранку: одна людина загинула, ще одна – отримали поранення. Жертва та постраждалий – цивільні.

Зеленодольську громаду обстріляли з "Ураганів"

За словами голови ОВА Валентина Резніченка, під обстріл потрапив не лише Зеленодольськ, а й Велика Костромка. Руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури. Резніченко наголосив: ворог обстрілював Зеленодольську громаду з "Ураганів" саме тоді, коли люди йшли вранці на роботу.

Росіяни вночі обстрілювали і Чернігівську область

Неспокійно цю ніч було і на Чернігівщині. З допомогою авіації у ніч на 12 травня вороги обстріляли Новгород-Сіверський. Цілили росіяни по адміністративних будівлях, а також школі. Постраждав і приватний сектор. Голова ОВА В'ячеслав Чаус зазначив, що, на жаль, є загиблі та поранені.

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Не припинялись вночі обстріли і на Луганщині

Російські війська не припиняли вночі і обстріл Луганської області. Як зазначив голова ОВА Сергій Гайдай, житлові будинки зруйновано в Сєвєродонецьку, Рубіжному, Гірському, Комишувачі, Тошківці.

Ситуація на Дніпропетровщині: останні новини

11 травня вороги обстріляли прикордонні з Херсонщиною райони Дніпропетровської області. Ані значних руйнувань, ані жертв не було.

Потрапили снаряди у поля поблизу сіл Зеленодольської та Широківської громад.

Гатили росіяни по околицях Великої Костромки та Ганнівки у Криворізькому районі.

9 травня під вогонь російських військ знову потрапила Ганнівка. Постраждалих та жертв не було, проте виникли проблеми з електропостачанням.

8 травня у регіоні загинув 12-річний хлопчик. Він приніс додому боєприпас, який знайшов. Вибухівка здетонувала і дитина загинула. Трагедія сталась в одному з сіл Синельниківського району.

У Дніпропетровській ОВА запевняють: російських військ на території області немає та і не було.

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