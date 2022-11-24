Окупанти жваво перекидають війська та техніку до Криму: ЗМІ опублікували фото та відео

Після приголомшливої деокупації Херсонщини окупанти, ймовірно, перекидають рештки своєї амуніції назад до Росії. За інформацією місцевих жителів, росіяни перевозять техніку до Керченського моста.

У Криму зафіксували жвавий рух колон російської військової техніки з боку окупованої Херсонської області у напрямку Керченського мосту. На одній із російських військових вантажівок, яка рухалася у складі колони з боку Херсонської області, помічені імпортні сільськогосподарські трактори.

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Якими шляхами рухається техніка

Велика колона російської військової техніки пройшла з боку Джанкоя на трасу "Таврида" та дорожньою розв'язкою біля Феодосії.

Як зазначають, військова колона готувалася до руху через Керченський міст. При цьому рух цивільного вантажного транспорту мостом досі заборонено.

Росіяни перекидають техніку з Херсонщини: дивіться відео

Зауважте! 11 листопада Збройні сили Україні зайшли в Херсон та встановили над містом синьо-жовтий прапор. Загарбники втекли на лівий берег Дніпра.

Місто поступово оговтується від російської окупації. У Херсоні запрацювали перші Пункти Незламності. Це спеціально облаштовані намети. Там можна зігрітися, отримати гарячі напої, їжу, зарядити телефон та скористатися Інтернетом.

Окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину: що відомо

Внаслідок обстрілу Херсона 22 листопада загинуло двоє людей, семеро отримали поранення. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що "постріли і щільність від ворога постійно зростають". Загарбники стріляють зі ствольної артилерії, з мінометів, РСЗВ.

Російські окупанти відвели більшу частину угруповання за 20 кілометрів від Лівого берега Дніпра, а деякі підрозділи перекинули на інші напрямки.

Уздовж узбережжя загарбники розташували спостережні пункти. На відстані 15 – 20 кілометрів від берега звели фортифікаційні споруди та прикопали артилерійську техніку, звідки ведуть обстріли.

Російські війська 23 листопада обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік. Херсон загарбники атакували зранку. Близько 9:35 росіяни атакували із "Градів". Місцеві мешканці повідомляли про задимленість.

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