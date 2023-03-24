Росіяни скоро не зможуть наступати під Авдіївкою, у наступ підемо ми, – ЗСУ

Після невдач біля Бахмута росіяни почали активно наступати в районі Авдіївки. Щоправда, пробити оборону на цьому напрямку ворогу не вдається вже протягом усіх 9 років цієї війни.

Лише протягом четверга, 23 березня, ворог 15 разів пробував штурмувати тут українські війська. Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Також цікаво Джанкойський салют або Повстання машин: чому окупований Крим ніколи не спатиме спокійно

В Авдіївці дуже складна ситуація

Ще 7 спроб штурму на Авдіївському напрямку були в росіян вже в ніч проти 24 березня. Тож ситуація в місті наразі дуже складна.

Ми лише вчора повернулися з Авдіївки. Саме місто під постійними обстрілами – як мінометними, так й артилерійськими. По місту працюють реактивна артилерія та авіація,

– розповідає Олексій Дмитрашківський.

Попри це, у місті досі залишаються цивільні. Наразі таких близько 2 тисяч. Здебільшого ці люди живуть у підвалах і лише в дуже рідкісних випадках – у квартирах.

"Та якщо у квартирах – ми спілкувалися з місцевою мешканкою – їх у квартирі проживає 16 осіб, велика кількість котів і собак. Води в місті немає, світла немає, тепла немає", – підкреслив речник Сил оборони Таврійського напрямку.

За Авдіївку тривають складні бої: дивіться відео

Росіяни скоро не зможуть атакувати

Співрозмовник відзначає, що українські оборонці наразі вдало відбивають атаки ворога, дають йому гідну відсіч. У росіян наразі немає жодних успіхів, тож наші військові очікують, що найближчим часом вони зовсім втратять можливість атакувати.

Стратегічного значення тут жодного немає. Вони лише намагаються виконати розпорядження свого головнокомандувача – цієї людини з кремлівського будинку для престарілих,

– заявив Олексій Дмитрашківський.

Намагаючись виконати ці завдання, росіяни втрачають величезну кількість живої сили. Лише за минулу добу 23 березня ворог втратив понад 3 роти вбитими й пораненими, а також 31 одиницю техніки.

Читайте також Снаряди зі збідненим ураном спопеляють найпотужнішу броню: що це таке і чому в росіян істерика

"Це відбувається щоденно. Жодної тактики чи якогось там замислу не відстежується. Вони наступають з одінєї й тієї ж лісосмуги, атакують групами по 15 – 20 людей під прикриттям, у рідкісних випадках, 1 – 2 одиниць техніки", – розповідає військовослужбовець.

Зазвичай ця техніка – це або танк, або пара БМП. Втім, доволі часто українські артилеристи "відсікають" цю техніку ще на старті атаки, тож на позиції виходить лише жива сила ворога.

15 людей для любого підрозділу, який стоїть в обороні – це не так уже й багато. Це те, з чим можна справлятися. І справляємося,

– запевнив Дмитрашківський.

Резюмуючи, він запевнив, що росіяни зазнають на Авдіївському напрямку величезних втрат, і ЗСУ відчувають їхнє виснаження. Тож з нетерпінням очікують наказу переходити в контрнаступ.

"Я думаю, що найближчим часом, коли надійде команда, ми перейдемо до контрнаступу – у тому напрямку, який буде визначено", – заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку.

Бої за Авдіївку: останні новини