Визначили для себе пускові рубежі: льотчик-інструктор назвав проблеми російської авіації
Українські захисники 22 грудня на Півдні знищили три російські бомбардувальники Су-34. Як наслідок, ворог втратив можливість швидко відбити і зачистити плацдарм.
Утім, росіяни посилюють тактичні удари, але на низькому рівні. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в коментарі 24 Каналу пояснив тактику ворога.
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Тактика росіян на Півдні
Для того, щоб скинути КАБи, росіянам доводиться підійматися на висоту більше 10 кілометрів і підходити на дальність 60 – 70 кілометрів до точки удару. Це означає, що ворожі літаки гарно фіксують українські ЗРК.
"Якщо літак зайшов у зону ураження, то це практично 100% гарантія знищення. Тому ці рубежі зон ураження росіяни вже собі окреслили на великих висотах. І цю опцію вони навряд чи використовуватимуть для скидання КАБів на цьому напрямку. Але в них залишається механізм на малих висотах. Під променями наших локаторів намагатимуться працювати тактичною авіацією. Це в основному штурмовики Су-25 або бомбардувальники Су-24", – пояснив військовий експерт.
Для ліквідації таких цілей потрібні ПЗРК, які заходять на певну глибину і можуть перехоплювати на таких низьких висотах літаки росіян. Також важливий тактичний підхід.
"Нам потрібно креативити і використовувати як дальні, так і малі ЗРК. Намагатися, можливо, за допомогою авіації притиснути російські літаки. Це складно, але це війна і тут переможе професіоналізм при виконанні бойового завдання", – додав Світан.
Зазначимо, що днями росіяни не дорахувалися ще одного Су-34. Зокрема, його знищили в тилу ворога.
Знищення Су-34: основне
- 22 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українським захисникам вдалося збити три російські бомбардувальники Су-34. Згодом це визнали і російські окупанти.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що це важлива операція. Це суттєві втрати для ворога, а їхні пілоти замисляться чи варто так ризикувати життям.
- Джерела в ГУР МО повідомили 24 Каналу, що є жертви серед окупантів. Щопрада про їхню кількість одразу не зазначалося.