росіяни втратили 6,5 мільйона у небі над Одещиною, – Братчук про знищення крилатої ракети

російські окупанти вчора, 8 серпня, намагались атакувати українські міста із акваторії Чорного моря. Наші сили ППО успішно ліквідували усі 4 ракети типу "Калібр" – 1 над Одещиною, а ще 3 над Черкащиною.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що важко визначити ціль, куди ця ракета мала влучити, але не влучила і слава Богу – велика подяка нашим силам протиповітряної оборони.

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Сергій Братчук речник Одеської ОВА Росіяни втратили 6,5 мільйонів доларів у небі над Одещиною і ще варто помножити цю суму на 3, адже ще саме стільки ракет вдалось знищити у небі над Черкащиною.

Що відомо про дії ЗСУ на Півдні

Біля міста Снігурівка, що на Миколаївщині, ЗСУ атакували ворога. росіяни втратили особовий склад, а також зброю та техніку.

За даними оперативного командування "Південь", російські окупанти продовжують ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, проте суттєвих змін у складі та положенні не відбулося.

Також росіяни намагались випробувати українські позиції поодинокими та груповими гелікоптерними ударами. Проте не досягли успіху, а у нас немає втрат.

Детальніше про успіхи української ППО: дивіться відео розмови із Сергієм Братчуком

На Миколаївщині та Одещині виявили диверсантів

️У результаті контрдиверсійних заходів на вихідних на Миколаївщині:

почали орієнтовно 20 проваджень;

затримали 5 осіб, які перебувають в розшуку;

виявили обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи.

Окрім того, на Одещині продовжили виявляти та затримувати не просто порушників, а збирачів інформації про розташування стратегічних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, фортифікаційних споруд та переміщень підрозділів Сил оборони.

"Усі фігуранти зазначених подій передані у компетентні органи для реагування", – повідомило командування "Півдня".

Також людей закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги та не наражати себе на небезпеку.