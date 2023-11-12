Комплекс спостереження "Іронія-М" більше нічого не побачить: "Азов" красиво знищив техніку Росії

Завдяки бійцям "Азова" російські окупанти втратили досить дорогу техніку. Наші захисники зафільмували момент знищення ворожого комплексу.

Бійці "Азова" поділилися кадрами знищення ворожої техніки. Окупанти розмістили комплекс, що призначений для цілодобового спостереження за нашими захисниками, на одному з териконів Донбаса.

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Подробиці знищення "Іронії-М"

Розвідники "Азова" виявили оптико-електронний комплекс спостереження "Іронія-М". Після цього бійці бригади атакували його ударними безпілотниками.

В результаті вдалої атаки FPV-дронами азовці знищили комплекс і позбавили ворога можливості збирати інформацію про переміщення, техніку та особовий склад Сил оборони України,

– мовиться у повідомленні.

Знищення комплексу спостереження "Іронія-М": відео "Азова"



Наші воїни потужно нищать ворожу техніку

Нещодавно ЗСУ на Таврійському напрямку знищили російську станцію РЕБ "Борисоглебск" та 2 артилерійські системи окупантів. Мовиться про моделі 2С19 "Мста-С" і 2С5 "Гіацинт-С". Крім цього українські захисники ліквідували близько 600 загарбників.

Не так давно бійці бригади "Лють" та підрозділу авіації Нацполіції знищили на Донеччині ворожу систему "Муром-М". Також правоохоронці "задвохсотили"російського командира.

Нагадаємо, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про знищення новітнього зенітно-ракетного комплексу С-300В4. Ще росіяни втратили 2 танки, 7 артилерійських систем, 26 дронів та іншу техніку, а також склад з боєприпасами.

, вартість одного комплексу спостереження "Іронія-М" становить близько 50 000 доларів.