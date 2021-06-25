Росіяни вважають, що в інциденті в Чорному морі фіаско зазнав саме британський есмінець

У Росії вкотре прокоментували ситуацію з так званим "обстрілом" британського есмінця "Дефендера". Там заявили, що ситуація є "епічним фіаско" і "плямою на репутації королівських військово-морських сил".

Відповідну заяву зробив офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков. Він цинічно відзначив, що Петагону та командуванню військово-морських сил варто нібито "керуватись розумом".

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У Росії зробили нову заяву про "обстріл" есмінця

"Епічне фіаско провокації британського есмінця "Дефендер" у Чорному морі, який різко змінив курс з російських територіальних вод (мовиться про води України, окуповані Росією – 24 канал) після попереджувальних пострілів сторожового корабля, надовго залишиться ароматною плямою на репутації королівських військово-морських сил", – цинічно заявив Конашенков.

Ба більше, він звернувся до командування США та Великої Британії в традиційній для Росії риториці.

Закликаємо Пентагон і командування британських військово-морських сил, що направляють свої військові кораблі в Чорне море, не випробовувати марно долю, сліпо слідуючи українським "адміралам москітного флоту", керуватися розумом,

– сказав Ігор Конашенков.

Ба більше, у Росії також заявили, що нібито колишньому контр-адміралу і прессекретарю Пентагона Джону Кірбі добре відомо, що есмінець "Дефендер" в будь-якій точці Чорного моря, – це "всього лише жирна ціль для протикорабельних комплексів Чорноморського флоту".

Ситуація з есмінцем "Дефендер" у Чорному морі