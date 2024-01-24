Росіяни ввечері атакували Україну "Шахедами": скільки вдалося збити

Російські військові ввечері 23 січня атакували Україну дронами-камікадзе. Зранку наступного дня стало відомо, скільки "Шахедів" вдалося збити.

Деталями роботи оборонців неба поділилися у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. У ньому зауважили, що ворог ввечері 23 січня запустив по Україні 6 дронів-камікадзе "Шахед".

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Скільки "Шахедів" вдалося знищити

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зауважили, що минулої доби російські загарбники завдали чергового удару по Україні. Ворог випустив 6 "Шахедів". Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 1 дрон-камікадзе.

Звернімо увагу, що ввечері 23 січня ворог запусти кілька груп дронів-камікадзе. Спочатку було відомо, що під загрозою атаки "Шахедами" Дніпропетровська та Запорізька області.

Потім надійшла інформація, що ще одна група ударних безпілотників летіла з Херсонської області. І що вона летіла у напрямку Миколаївської області.

Того вечора повітряну тривогу оголошували також і на Київщині та в низці інших областей. Дрони-камікадзе ворога кружляли різними областями. А вже близько 23:30 оголосили відбій повітряної тривоги, пов'язаної з атакою "Шахедами".

Росіяни ввечері атакували Харків

Відомо, що пізно ввечері 23 січня російські військові завдали ракетного удару по центральній частині Харкова. Втретє за день під атаку потрапив Київський район міста. Також влучання фіксували у Холодногірському районі.

Правоохоронці зазначають, що попередньо російські загарбники атакували Харків ракетами типу С-300. Їх ворог запустив з Бєлгородської області. Внаслідок цього пошкоджень зазнали житлові будинки, цивільна інфраструктура, а також наукова установа.

Станом на 00:00 24 січня, 9 мирних мешканців звернулися по медичну допомогу. Відомо, що серед постраждалих – 4-річна дитина, повідомляють правоохоронці.

Це центральна частина і дуже багато харків'ян завжди тут перебувають. Це жахливо, коли російський агресор б'є по цивільних об'єктах, вони ж теж розуміють, що це центральна частина, що це цивільні об'єкти,

– прокоментував Суспільному мер Харкова Ігор Терехов.