Подарунок від ЗСУ на свята: росіянам невдовзі доведеться попрощатися зі Сватовим та Кремінною

ЗСУ підготували для українців чудовий подарунок до зимових свят. Сергій Гайдай розповів, що вже невдовзі окупанти попрощаються зі Сватовим та Кремінною.

Голова Луганської ОВА додав, що загарбники чудово це розуміють. Саме тому ворог вже готується до наступної оборони у Старобільську.

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Росіянам доведеться незабаром попрощатися зі Сватовим та Кремінною. І вони це розуміють, тому готуються до наступної оборони в Старобільську,

– мовиться у повідомленні.

За словами Гайдая, важка ситуація – у Білогорівці. Російські загарбники продовжують атакувати.

Загарбники зазнають колосальних втрат

Голова Луганської ОВА зауважив, що окупанти зазнають великих втрат. Слабка медицина не може впоратися з такою кількістю трьохсотих. Цивільних просто виганяють з лікарень. Тим часом лікарів відправляють у військові шпиталі – ближче до фронту.

Окупанти вирушають на концерт до Кобзона просто тому, що їх не встигають довезти до лікарень у Луганську.

Загальні втрати ворога

Станом на 8 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 93 080 російських окупантів. Окрім того, воїни знищили: