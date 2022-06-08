Росіяни, які живуть в Україні, спалюють паспорти країни-агресорки як непотріб

Більша частина громадян Росії, які проживають на території нашої держави, однозначно засуджують війну, яку розв'язала їхня держава. На знак протесту вони спалюють паспорти країни-агресорки.

Про це повідомили в Держаному бюро розслідувань. У відомстві зазначили, що вони продовжують системно перевіряти громадян країни-агресорки, які проживають в Україні, щодо їхньої можливої причетності до диверсійно-розвідувальних груп.

До слова "Не йдіть на цю війну": росіянин, який 10 років вже живе на Буковині, спалив військовий квиток

Звільнився від непотребу

За інформацією Державного бюро розслідувань, усе ж більшість громадян Росії, які проживають в нашій державі, засуджують війну, яку розпочала держава-агресорка проти України. Так росіяни вдаються до своїх способів протесту, зокрема спаленню російських документів.

Зазначається, що сказати "ні" агресії Росії вирішив громадянин цієї країни, який вже понад 2 десятиліття мешкає в Одесі. Він публічно спалив свій непотріб у вигляді паспорта держави-агресорки.

Категорично проти дій Росії

"Я не підтримую політику Росії. Категорично проти того, що почалось 24 лютого 2022 року та все, що робить Росія на території України протягом останніх 8 років. Вторгнення не мало бути. Я вважаю, що цей паспорт громадянина Росії мені не потрібен", – повідомив росіянин.

Як він зазначив, спалив документ, адже не хоче мати нічого спільного із росіянами. Водночас наголосив, що зробив це за власним бажанням.

Чоловік, який спалив російський паспорт, уродженець Магадану. Переїхав в нашу державу 22 роки тому. Коли розпочалась війна, родичі, які живуть в Росії, кликали його додому, однак чоловік вважає, що вони "зомбовані" і відмовився повертатися.

Росіянин, який мешкає в Одесі, спалив російський паспорт: дивіться відео ДБР



Росіяни, які мешкають в Україні, спалюють російські паспорти: схожі випадки

Громадянин Росії, який народився в російській республіці Комі, спалив свій паспорт країни-агресорки у центрі Дніпра. Він зазначив, що переїхав до України ще у 1998 році, і за всі ці роки його ніхто й ніколи тут не "утискав".

Етнічний українець з російським громадянством повернувся в Україну, аби вступити до лав ЗСУ, оскільки не міг змиритися із нападом Росії на його Батьківщину. Водночас він також вирішив спалити свій паспорт держави-агресорки.

Росіянка, яка переїхала до Черкас 6 років тому з міста Новокузнецьк, теж вирішила ефектно позбутися паспорту держави-агресорки, спаливши його. Вона наголосила, що політичний режим в Росії суперечить її переконанням.

Може бути цікаво – артилеристи змішали із землею ворожий склад з боєприпасами: дивіться відео