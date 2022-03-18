Росіяни за день вбили щонайменше 13 цивільних на Донеччині
18 березня 2022 , 22:35Читать новость на русском
Джерело:Павло Кириленко у телеграмі
Російські загарбники продовжують цинічно обстрілювати українські міста, вбиваючи цивільне населення. Внаслідок атак ворога на Донеччині 18 березня загинули 13 людей.
Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
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Найбільше від російських снарядів постраждав Краматорськ: тут росіяни убили 5 і поранили 25 мирних мешканців,
– зазначив посадовець.
Окрім цього, глава ОВА зазначив, що:
- в Авдіївці росіяни вбили 2 і поранили 4 людей;
- у Покровську – вбили 1 людину та поранили 6;
- в Степному і Бахмуті – по одному постраждалому;
- у Маріуполі – 4 загиблих і 1 поранений;
- в Нетайловому – 1 людина загинула.
Кириленко додав, що нині точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.
Втрати Донеччини від початку повномасштабного вторгнення Росії / Дані Донецької ОВА