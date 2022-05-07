Росіяни заблокували виїзди з окупованих населених пунктів регіону, – ОК "Південь"

Російські військовики заблокували виїзди з тимчасово окупованих населених пунктів Півдня України. Також ворог намагається чинити провокації в прикордонних з Придністров'ям регіонах.

Цими провокаціями є масовані інформаційні "вкиди". Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь" за 6 травня.

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Які саме провокації чинить ворог

Наразі почала поширюватися інформація щодо нібито "підготовки наступу України" на квазіреспубліку Придністров'я. Мовиться про окуповану частину Молдови.

Проте в командуванні закликали не вірити в ці повідомлення. Також заспокоїли, що зараз на кордоні все спокійно.

Кордон надійно захищено, нашими підрозділами не фіксувалося нестандартних ситуацій, що впливають на стан охорони кордону,

– підкреслили в ОК "Південь".

Вторгнення навіть на окуповану частину Молдови буде вважатися порушенням її кордонів. А Україна завжди дотримується міжнародного права, тому не може піти на такий крок.

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У невизнаній республіці продовжують залякувати людей. Там почали поширювати фейки про постріли, які нібито хтось чув із боку України. На думку нашої розвідки це роблять для того, щоб спровокувати збройний конфлікт на ще одному напрямі. Це буде вкрай вигідно, бо на вказаній території перебуває частина військ Росії.

Окрім створення напруги на цій окупованій території, є й значно гірші сигнали про небезпеку. Як, на приклад, введення в повну бойову готовність військ.

А наприкінці квітня там сталася серія терактів. Росія одразу спробувала покласти відповідальність за них на Україну. Проте в СБУ наполегливо закликали не вірити в чергову маячню пропаганди Кремля.

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