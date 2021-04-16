Російські окупанти задля пропаганди вдають, що ремонтують бомбосховища на Донбасі

Російські окупанти, знімаючи фейкові репортажі, імітують ремонт бомбосховищ і медичних закладів на Донбасі. Ворог намагається створити оманливу загрозу розгортання бойових дій нібито з вини України.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, на ці жалюгідні спроби пропагандисти Кремля витрачають значну кількість коштів.

Читайте також Нові фейки окупантів: цього разу про "обстріли" ЗСУ та "загибель" чоловіка

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях для зйомок фейкових репортажів імітують ремонт бомбосховищ, медичних закладів. Також, посилюють режим охорони адміністративних будівель та об’єктів зберігання продовольчих резервів,

– йдеться у повідомленні.

При цьому, фінансові витрати на проведення робіт в окремих випадках завищують у десятки разів під приводом нібито екстреної підготовки до введення режиму воєнного стану.

Водночас серед місцевого населення поширюються чутки, що необхідно самостійно роботи запаси води, продуктів харчування, ліків і пального.

Ще на початку квітня воєнна розвідка України повідомляла, що Росія завершує підготовку комплексу провокаційних заходів . Їхня мета – розширити військову присутність на Донбасі та просунутися вглиб нашої країни.

Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав, що російсько-українська війна триває не лише на передовій, а й в інформаційному просторі.

Він підкреслив, що зі спробою ескалації конфлікту на Донбасі кремлівська пропаганда збільшила кількість фейків і спроб маніпулювання свідомістю людей.

До теми Російські пропагандисти потягнулися на Донбас, варто чекати провокацій, – Казанський