Путіну це не сподобається: чому не всі у Росії вважають взяття Авдіївки успіхом
Окупація Авдіївки обійшлася росіянам у десятки тисяч загиблих та поранених військових. У Росії здебільшого святкують загарбання українського міста, але є й ті, хто розуміє, якими безглуздими були дії влади.
Втрати ворога в Авдіївці є величезним ударом для російської армії. Російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова розповіла 24 Каналу, що розуміють це далеко не всі.
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Путіну не байдуже лише на себе
Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу доповів Владіміру Путіну про взяття Авдіївки. Путін натомість відправив вітальну телеграму підрозділам, які брали участь в окупації міста, і оголосив подяку за "відмінні бойові дії".
Однак згадок про те, якою ж ціною росіянам вдалося загарбати українське місто, військово-політичне керівництво Росії воліє не згадувати, зосереджуючись лише на тому, що є нова "побєда".
Що більшу територію захопили, то Путіну здається кращим. А те, що при цьому загинули люди і міста стерли з лиця землі, на це байдуже. Йому все одно на інших, головне самому залишатися при владі нескінченно довго. Тільки до цього він і прагне,
– наголосила Ольга Курносова.
Росіяни теж дуже втішені новими територіальними здобутками своєї армії, хоч, ймовірно, навіть не знають, де вона розташована і яка її військова значущість. А ось натомість так звані російські воєнкори, які хоч трохи тямлять у ситуації, не розуміють, чому Владімір Путін поклав там близько 50 тисяч військових.
"Вони розуміють, якими суттєвими є ці втрати. Можливо, комусь здається, що все це дурниці і ніхто цього не бачить, але це тому, що Путін намагається заливати все грошима і закривати рота родинам мобілізованих", – зазначила аналітикиня.
Тож рано чи пізно інформаційна пропагандистська кампанія, яку розпочали у Кремлі, просто трісне. Ейфорія від тимчасового територіального здобутку буде недовгою, а розуміння втрат скоро може дійти навіть до звичайних росіян.
У Росії загострюється внутрішня ситуація: що відомо
- Кожної суботи у Росії протягом певного часу відбуваються протести дружин мобілізованих. Влаштовують їх, звісно, не тому, що росіянок обурює вбивство українців, а тому, що відправили це робити саме їхніх чоловіків. Тож головною вимогою учасниць акції є демобілізація військових. Так чи інакше це дещо дестабілізує ситуацію в Росії та ставить Путіна у незручне становище – жорстко боротися з жінками мобілізованих не можуть, адже наслідки можуть бути невідомими. З іншого боку, залишати ці акції без пильної уваги та автозаків поки не можуть теж.
- Ще більше погіршила ситуацію для Владіміра Путіна смерть Олексія Навального, якого таки любили росіяни. Вони вважали, що саме він все ж зміг би скинути диктатора у той чи інший спосіб, однак тепер ситуація змінилась. Що цікаво, продовжити, а, можливо, й радикалізувати справу чоловіка могла б Юлія Навальна. Вона вже висловилась про те, що має намір боротися проти війни та корупції.
- До того ж, продовжуючи тему масового виходу росіян на вулицю, впродовж останніх днів у містах Росії намагаються вшанувати пам'ять загиблого Навального. До імпровізованих меморіалів зносили квіти та плакати. Однак силовики і з цим швидко почали розбиратися – без затримання та бійок не обійшлось.