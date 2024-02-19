Путіну це не сподобається: чому не всі у Росії вважають взяття Авдіївки успіхом

Окупація Авдіївки обійшлася росіянам у десятки тисяч загиблих та поранених військових. У Росії здебільшого святкують загарбання українського міста, але є й ті, хто розуміє, якими безглуздими були дії влади.

Втрати ворога в Авдіївці є величезним ударом для російської армії. Російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова розповіла 24 Каналу, що розуміють це далеко не всі.

Радимо переглянути Старий і Карлсон: покроковий розбір усієї історичної маячні Путіна в провальному інтерв'ю

Путіну не байдуже лише на себе

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу доповів Владіміру Путіну про взяття Авдіївки. Путін натомість відправив вітальну телеграму підрозділам, які брали участь в окупації міста, і оголосив подяку за "відмінні бойові дії".

Однак згадок про те, якою ж ціною росіянам вдалося загарбати українське місто, військово-політичне керівництво Росії воліє не згадувати, зосереджуючись лише на тому, що є нова "побєда".

Що більшу територію захопили, то Путіну здається кращим. А те, що при цьому загинули люди і міста стерли з лиця землі, на це байдуже. Йому все одно на інших, головне самому залишатися при владі нескінченно довго. Тільки до цього він і прагне,

– наголосила Ольга Курносова.

Росіяни теж дуже втішені новими територіальними здобутками своєї армії, хоч, ймовірно, навіть не знають, де вона розташована і яка її військова значущість. А ось натомість так звані російські воєнкори, які хоч трохи тямлять у ситуації, не розуміють, чому Владімір Путін поклав там близько 50 тисяч військових.

"Вони розуміють, якими суттєвими є ці втрати. Можливо, комусь здається, що все це дурниці і ніхто цього не бачить, але це тому, що Путін намагається заливати все грошима і закривати рота родинам мобілізованих", – зазначила аналітикиня.

Тож рано чи пізно інформаційна пропагандистська кампанія, яку розпочали у Кремлі, просто трісне. Ейфорія від тимчасового територіального здобутку буде недовгою, а розуміння втрат скоро може дійти навіть до звичайних росіян.

У Росії загострюється внутрішня ситуація: що відомо