Штурмували власні позиції: окупанти повбивали своїх біля Діброви, у ЗСУ спостерігали з дрона
Джерело:DeepState
Росіяни захопили свої ж позиції на Лиманському напрямку на Луганщині в районі Діброви. Окупанти штурмували позиції і не розібравшись убили і поранили купу своїх вояк.
Спочатку окупанти рознесли позиції з танку, а далі ринулися на штурм піхотою. Українським захисниками не залишилось нічого, як просто спостерігати за шоу, яке влаштували окупанти.
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"Біля Діброви ворог штурмував власні ж позиції, були 200-ті та 300-ті. Росіяни спочатку танком розібрали власну позицію, а потім почали штурмувати піхотою", – ідеться в повідомленні.
Спостерігали за цим явищем бійці 63-ї ОМБр ЗСУ з дрона. Вони також надали відео, де власне і можна побачити "успішну" спецоперацію з самоліквідації російської армії.
Зазначають, що цю позицію ЗСУ втратили кількома днями раніше, але не всі підрозділи Росії знали про це, тож ринулися завзято їх відбивати. І повбивали своїх. Ось така дискомунікація.
Бої в лісі – це важко не тільки за своєю специфікою, а й тому, що тяжко орієнтуватися. Цей випадок, звісно, найбільш показовий. Шкода, що з об'єктивних причин не можемо залишити на відео сміх та коментарі пілотів,
– додали в DeepState.
Як росіяни штурмували свої ж позиції біля Діброви: відео
Більше про ситуацію на фронті
- У Генштабі повідомили, що на Лиманському напрямку. Сили оборони України зупинили дві спроби противника атакувати поблизу Макіївки в Луганській області, зберігаючи міцні позиції.
- Також наші захисники відбили дев'ять атак окупантів на Бахмутському напрямку у районі Богданівки, Кліщіївки та Андріївки в Донецькій області, завдаючи ворогу втрат.
- Щодо втрат, то станом на 31 грудня, в останній день у цьому році захисники ліквідували ще майже сотню ворогів. Усього російська армія втратила уже понад 359 тисяч вояк.