В Енергоатомі розповіли, які ділянки Запорізької АЕС замінували окупанти
російські військові замінували деякі ділянки Запорізької АЕС. росія відкрито погрожує підірвати станцію, якщо втратить над нею контроль.
Окупанти замінували берегову лінію ЗАЕС
Президент Енергоатома Петро Котін в ефірі телемарафону підтвердив, що росіяни замінували деякі ділянки ЗАЕС. Він нагадав про цинічну заяву російського генерал-майора валєрія васільєва, що на ЗАЕС "буде або випалена земля, або станція залишатиметься російською".
До теми Чомусь щодо значного загострення навколо ЗАЕС немає звіту Amnesty International, – Зеленський
За словами Котіна, васільєв також заявив, що окупанти замінували всі об'єкти Запорізької АЕС.
Ми знаємо, що вони замінували берегову лінію ЗАЕС, лінію, яка підходить до ставка-охолоджувача. Також усю цю лінію, на яку станція виходить на Каховське водосховище. Це ми знаємо і наші люди бачили, як вони це робили насправді,
– сказав Котін.
Президент Енергоатома розповів, що в машинні зали першого і другого енергоблоків окупанти загнали автомобілі, які можуть бути із вибухівкою. Повідомляється про 14 автівок у першому енергоблоці та 6 автівок – у другому.
"Ми не знаємо, що в них, але думаємо, що там є вибухівка. І це мінування енергоблоків, ми думаємо, що воно так і є. Якщо там буде випадково детонація, звичайно, це буде великий вибух у машзалі і з наслідками пожежі. При тому ми не зможемо підвезти туди пожежні машини, для того, щоб загасити, бо вони блокують цими своїми автівками, які там стоять, доступ до машзалу, щоб загасити у разі виникнення пожежу. Це вони звісно можуть зробити", – резюмував Котін.
Ядерний шантаж росії: що відбувається на ЗАЕС
- У п'ятницю, 5 серпня, росіяни двічі відкрили вогонь у бік ЗАЕС. Під час першого обстрілу було зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС.
- Після другого обстрілу теж зафіксовано три "прильоти": росіяни знову влучили по майданчику станції біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.
- Обстріл окупантів серйозно пошкодив азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.
- Ввечері 6 серпня війська агресора вкотре обстріляли ЗАЕС та ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива. Як зазначили в Енергоатомі, росіяни, швидше за все, цілили саме по 174 контейнерах, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець закликав світ відреагувати на замінування території Запорізької АЕС. Також в Офісі Президента заявили, що росія відкрито перейшла до ядерного шантажу.
- У МАГАТЕ заявили, що існує реальний ризик ядерної катастрофи. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я опублікували список дій у разі радіаційної аварії.
- Також Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем та закликав відреагувати на ядерний терор окупантів на Запорізькій АЕС.
Дізнайтесь більше – які ризики росія створює на ЗАЕС: дивіться відео