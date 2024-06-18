Росіяни запустили дрони: біля Кривого Рогу чули вибухи

18 червня 2024, 23:04
Читать новость на русском

Увечері 18 червня ворог укотре здійснив пуск БпЛА. 24 Канал стежить за рухом безпілотників і розкаже, де зараз тривога.

На жаль, росіяни мінують усе на окупованих територіях, тож процес розмінування може затягнутися на десятиліття. Сапери 93-ї бригади "Холодний Яр" показали, як розміновують звільнені території.

Дивіться також Італія оголосила, що передасть Україні ППО SAMP/T: решта допомоги засекречена

Де зараз летять "Шахеди"

00:20, 19 червня

Де зараз летять "Шахеди"

  • "Шахеди" на півночі Одещини – курсом на північний захід.
  • "Шахеди" на півночі Миколаївщини – рухаються на захід.
  • Група ворожих БпЛА на Херсонщині – прямує на Миколаївщину.
  • Група "Шахедів" на Запоріжжі – курсом на Херсонщину.
00:19, 19 червня

Тривога на Вінниччині.

00:03, 19 червня

Де зараз тривога

  • Харківська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Одеська;
  • Донецька області.
23:55, 18 червня

Кілька дронів летить на Березівку Одеської області, – Геннадій Труханов.

23:51, 18 червня

"Шахеди" летять на Запоріжжя, – ПС.

23:38, 18 червня

Тривога на Одещині.

23:37, 18 червня

Дрони летять на Одещину, - ПС

  • "Шахеди" з Миколаївщини – курсом на Одещину.
  • "Шахеди" на півночі Херсонщини – у напрямку Миколаївщини.
  • Нова група ворожих БпЛА із ТОТ Запорізької області прямує на Херсонщину.
23:36, 18 червня

У Криворізькому районі працювала ППО. Оборонці збили ворожий "Шахед", повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

23:22, 18 червня

ПС повідомили, що є загроза балістики зі сходу.

23:21, 18 червня

Додалася тривога на Полтавщині, Донеччині.

23:07, 18 червня

В яких областях оголошено тривогу зараз

Червоних регіонів поменшало. Наразі тривога в таких областях:

  • Харківська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Миколаївська;
  • Херсонська.
23:06, 18 червня

Де летять "Шахеди"

  • "Шахеди" на півночі Херсонщини та Миколаївщини, продовжують курс на захід.
  • Нова група "Шахедів" із ТОТ Запорізької області прямує на Херсонщину.
22:51, 18 червня

Де зараз тривога

22:10, 18 червня

Де зараз дрони

"Шахеди" на півночі Херсонщини, рухаються на захід.

22:00, 18 червня

"Група "Шахедів" із ТОТ Запорізької області прямує на Херсонщину", – пишуть у ПС.

Автор: Ірина Чеботнікова