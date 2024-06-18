Росіяни запустили дрони: біля Кривого Рогу чули вибухи
Увечері 18 червня ворог укотре здійснив пуск БпЛА. 24 Канал стежить за рухом безпілотників і розкаже, де зараз тривога.
На жаль, росіяни мінують усе на окупованих територіях, тож процес розмінування може затягнутися на десятиліття. Сапери 93-ї бригади "Холодний Яр" показали, як розміновують звільнені території.
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Де зараз летять "Шахеди"
Тривога на Вінниччині. Кілька дронів летить на Березівку Одеської області, – Геннадій Труханов. "Шахеди" летять на Запоріжжя, – ПС. Тривога на Одещині. У Криворізькому районі працювала ППО. Оборонці збили ворожий "Шахед", повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. ПС повідомили, що є загроза балістики зі сходу. Додалася тривога на Полтавщині, Донеччині. Червоних регіонів поменшало. Наразі тривога в таких областях: "Шахеди" на півночі Херсонщини, рухаються на захід. "Група "Шахедів" із ТОТ Запорізької області прямує на Херсонщину", – пишуть у ПС.
Де зараз летять "Шахеди"
Де зараз тривога
Дрони летять на Одещину, - ПС
В яких областях оголошено тривогу зараз
Де летять "Шахеди"
Де зараз дрони
Тривога на Вінниччині.
Кілька дронів летить на Березівку Одеської області, – Геннадій Труханов.
"Шахеди" летять на Запоріжжя, – ПС.
Тривога на Одещині.
У Криворізькому районі працювала ППО. Оборонці збили ворожий "Шахед", повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
ПС повідомили, що є загроза балістики зі сходу.
Додалася тривога на Полтавщині, Донеччині.
Червоних регіонів поменшало. Наразі тривога в таких областях:
"Шахеди" на півночі Херсонщини, рухаються на захід.
"Група "Шахедів" із ТОТ Запорізької області прямує на Херсонщину", – пишуть у ПС.