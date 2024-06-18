Росіяни запустили дрони: біля Кривого Рогу чули вибухи

Увечері 18 червня ворог укотре здійснив пуск БпЛА. 24 Канал стежить за рухом безпілотників і розкаже, де зараз тривога.

На жаль, росіяни мінують усе на окупованих територіях, тож процес розмінування може затягнутися на десятиліття. Сапери 93-ї бригади "Холодний Яр" показали, як розміновують звільнені території.

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Де зараз летять "Шахеди"