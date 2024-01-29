На пошти українців приходять листи нібито від ОП: ворог запустив нову ІПСО
Джерело:ЦПД
Українцям на електронні скриньки приходять фейкові листи нібито від Офісу Президента про "припинення вогню та передачу частини територій Росії".
Про це повідомив Центр Національного спротиву у понеділок, 29 січня. Там попередили, що ворог поширює нову ІПСО.
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Фейки про "здачу країни"
У листі йдеться про те, що Офіс Президента нібито провів перемовини із Росією, у результаті яких ухвалили рішення припинити вогонь та передати країні-агресору частини Одеської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей.
Крім того, "Офіс Президента" буцімто ухвалив рішення про визнання Україною півострова Крим – російською територією.
Росіяни запустили чергову ІПСО / Фото ЦПД
У ЦПД також радять завантажувати програми й застосунки лише з офіційних джерел, використовувати антивірусне програмне забезпечення і вчасно операційну систему.
Як працює російська пропаганда
- Пропаганда вже давно стала для Росії одним із типів зброї. Якщо для внутрішньої аудиторії пропагандистська машина часто проштовхує абсолютно примітивні наративи, то для роботи на зовнішню аудиторію ворог підходить куди серйозніше.
- Про методи кремлівської пропаганди під час впливу на Захід, 24 Канал розповів у великому аналітичному матеріалі "Під ударом Україна, США та Євросоюз: нові тези пропаганди, якими Росія атакуватиме світ".