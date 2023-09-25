Росіяни запускали "Калібри" з Чорного моря: у всіх областях оголошували повітряну тривогу

Російські окупанти знову атакували Україну. Близько опівночі 25 вересня вони запустили "Калібри" з Чорного моря.

У жодному разі не нехтуйте повідомленням про повітряну тривогу, закликає 24 Канал. Адже внаслідок російських обстрілів часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.

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