Росіяни запускали "Калібри" з Чорного моря: у всіх областях оголошували повітряну тривогу
Російські окупанти знову атакували Україну. Близько опівночі 25 вересня вони запустили "Калібри" з Чорного моря.
У жодному разі не нехтуйте повідомленням про повітряну тривогу, закликає 24 Канал. Адже внаслідок російських обстрілів часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.
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Повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Нікопольського району Дніпропетровської області, а також Луганщини та Криму. Загроза ворожого обстрілу для більшості регіонів зникла. Областями почали ширитися відбої. Повітряна тривога триває лише в: "Нагадуємо! Не публікуйте роботу ППО! Дніпропетровська, Харківська, Донецька та Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА!" – мовиться у повідомленні ПС. У Повітряних силах повідомили про швидкісні цілі у напрямку Кривого Рогу. Повідомляють про потужні вибухи у Кривому Розі та Одесі. У Повітряних силах наголосили, що окупанти запустили по Одещині "Онікси". Увага! Одеська область – пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у вашому напрямку! Місцевих закликали обов'язково перебувати в укриттях, адже в напрямку Одеси летять: У моніторингових пабліках повідомили, що: Повітряну тривогу оголосили й в решті українських областей: Повітряну тривогу оголосили у: У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників. Увага! БпЛА типу Shahed в напрямку Одеси! Одеса – в укриття! Ракети в напрямку Кривого Рогу! Повідомляють про сильні вибухи в Одесі. У Повітряних силах наголосили, що в областях, де оголосили повітряну тривогу є ракетна небезпека. "Увага! Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" – закликали у ПС. Через чергову загрозу ворожого обстрілу приблизно о 23:57 в низці областей почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у: Також повітряна тривога триває у:
Країною почали ширитися відбої
Росіяни запустили "Онікси"
– мовиться у повідомленні.
Крилаті ракети змінили курс із Заходу на Південь
Тривога стала всеукраїнською
Тривога почала поширюватися на інші регіони
Росіяни запустили "Шахеди"
– мовиться у повідомленні.
Є ракетна небезпека
У низці областей оголосили повітряну тривогу
Повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Нікопольського району Дніпропетровської області, а також Луганщини та Криму.
Загроза ворожого обстрілу для більшості регіонів зникла. Областями почали ширитися відбої.
Повітряна тривога триває лише в:
"Нагадуємо! Не публікуйте роботу ППО! Дніпропетровська, Харківська, Донецька та Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА!" – мовиться у повідомленні ПС.
У Повітряних силах повідомили про швидкісні цілі у напрямку Кривого Рогу.
Повідомляють про потужні вибухи у Кривому Розі та Одесі.
У Повітряних силах наголосили, що окупанти запустили по Одещині "Онікси".
Увага! Одеська область – пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у вашому напрямку!
Місцевих закликали обов'язково перебувати в укриттях, адже в напрямку Одеси летять:
У моніторингових пабліках повідомили, що:
Повітряну тривогу оголосили й в решті українських областей:
Повітряну тривогу оголосили у:
У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників.
Увага! БпЛА типу Shahed в напрямку Одеси! Одеса – в укриття! Ракети в напрямку Кривого Рогу!
Повідомляють про сильні вибухи в Одесі.
У Повітряних силах наголосили, що в областях, де оголосили повітряну тривогу є ракетна небезпека.
"Увага! Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" – закликали у ПС.
Через чергову загрозу ворожого обстрілу приблизно о 23:57 в низці областей почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:
Також повітряна тривога триває у: