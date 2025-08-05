Росіяни запустили майже 50 БпЛА та Іскандер-М: скільки було влучань та де
- Вночі 5 серпня Росія здійснила повітряну атаку на Україну, застосувавши 46 безпілотників та ракету "Іскандер-М".
- Силами ППО знешкоджено 29 БпЛА.
Уночі 5 серпня ворог влаштував черговий повітряний терор України. Противник для атаки використав 46 безпілотників різних типів, а також балістичну ракету "Іскандер-М".
Наймасованішої атаки з початку вторгнення зазнала Лозова на Харківщині. Там уражені багатоповерхівки, приватні будинки, критична інфраструктура, зокрема залізничний вокзал. Відомо про десяток поранених і жертву, передає 24 Канал.
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Скільки влучань дронів зафіксовано 5 серпня?
За попередніми даними, станом на 08:00 Силами ППО знешкоджено 29 ворожих безпілотників на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, 1 балістичної ракети, а також падіння уламків у 3 локаціях на південному та північно-східному напрямках.