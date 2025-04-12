Росія вночі запустила понад 80 БпЛА для атаки по містах України: скільки дронів вдалося збити
- Вночі армія Росії запустила по Україні 88 безпілотників.
- Протиповітряна оборона знищила 56 дронів. Ще 24 дрони-імітатори були локаційно втрачені.
- Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.
В ніч проти 12 квітня російські окупанти знову тероризували Україну. Зокрема, країна-агресорка атакувала ударними БпЛА типу "Шахед".
Так, ворог цієї ночі запустив 88 дронів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Скільки дронів знищено під час нічної атаки
У ніч на 12 квітня російська армія для атаки використала 88 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Ворог запускав повітряні цілі із напрямків:
- Курськ,
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що 24 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені.
Внаслідок російської атаки постраждали декілька регіонів України. Зокрема, ідеться про Харківщину, Київщину, Одещину, Дніпропетровщину та Донеччину.