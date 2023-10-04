Прислухайтесь до сигналів тривог: росіяни запустили "Шахеди" з Криму
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Російські окупанти вкотре намагатимуться атакувати українські міста. Пізно ввечері 4 жовтня вони запустили дрони-камікадзе з Криму.
Важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, якщо її оголосять. Адже внаслідок ворожих атак часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.
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Росіяни запустили дрони
О 21:11 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск ворожих дронів-камікадзе.
Увага! Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей,
– мовиться у повідомленні.
У ПС додали, що через загрозу застосування "Шахедів", ймовірно, оголошуватимуть повітряну тривогу.
"Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!" – наголосили у Повітряних силах.
О 22:00 очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав місцевих перебувати в укриттях.
"Увага! Херсонська область – загроза застосування ударних БпЛА! Перебувайте у безпечних місцях!" – наголосив Прокудін.
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Нічна атака "Шахедами" 3 жовтня: головне
- Близько о 00:30 3 жовтня в низці областей України почали лунати сирени повітряної тривоги. У Повітряних силах повідомили, що існує загроза атаки дронами-камікадзе типу "Шахед". Окрім того, ворог здійснив пуск ракети "Іскандер-К".
- На ранок у Повітряних силах повідомили, що вдалося знищити ЗСУ. Загалом зафіксували запуск 31 "Шахеда" та 1 ракети "Іскандер-К". Українські захисники збили її та ще 29 ударних БпЛА.
- Над Дніпропетровщиною приземлили 13 дронів-камікадзе та "Іскандер-К". На жаль, від падіння уламків у Дніпрі спалахнули приватне підприємство, гараж та автомобіль. Вогонь вдалося оперативно ліквідувати.
- Також уламки від "Шахедів" впали на території промислового підприємства в Павлограді. Туди ж було влучання БпЛА. На місці виникла пожежа, яку до ранку загасили. На місці зафіксували руйнування виробничих об'єктів. На щастя, минулося без постраждалих.