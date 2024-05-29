Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: у Дніпрі чули вибухи
Ввечері 29 травня Росія запустила на Україну декілька груп дронів-камікадзе "Шахед". Повітряна тривога швидко розростається за вектором руху ворожих БпЛА.
В регіонах почала працювати ППО. Повітряні сили наголосили, що у випадку оголошення повітряної тривоги у вашій області необхідно перейти в укриття.
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Росія запустила по Україні "Шахеди"
У Повітряних силах повідомили про рух чотирьох груп "Шахедів". Вони летять у різних напрямках: ПС попередили, що у Черкаській області – загроза застосування ударних БпЛА, які рухаються з Кіровоградщини. Сили оборони Півдня попередили, що в регіонах триває бойова робота. Нагадуємо, Це також може бути небезпечно. Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя. Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони, Повітряні сили повідомили, що БпЛА рухаються до Миколаївської області у напрямку з Херсонщини. Ще одна група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Місцеві жителі Дніпра повідомили, що у місті пролунали звуки вибухів. Чергова група ворожих БпЛА на Запоріжжі рухаються у напрямку Дніпропетровщини. В районі Дніпра ворожий БпЛА. Повітряні сили закликали місцевих жителів терміново перейти в укриття. Групи "Шахедів" на Дніпропетровщині рухаються у напрямку Дніпра та Харківщини. Повітряні сили опублікували повідомлення про загрозу застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської, Запорізької та Херсонська області.
– мовиться в повідомленні.
У Повітряних силах повідомили про рух чотирьох груп "Шахедів". Вони летять у різних напрямках:
ПС попередили, що у Черкаській області – загроза застосування ударних БпЛА, які рухаються з Кіровоградщини.
Сили оборони Півдня попередили, що в регіонах триває бойова робота.
Нагадуємо, Це також може бути небезпечно. Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя. Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони,
Повітряні сили повідомили, що БпЛА рухаються до Миколаївської області у напрямку з Херсонщини.
Ще одна група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
Місцеві жителі Дніпра повідомили, що у місті пролунали звуки вибухів.
Чергова група ворожих БпЛА на Запоріжжі рухаються у напрямку Дніпропетровщини.
В районі Дніпра ворожий БпЛА. Повітряні сили закликали місцевих жителів терміново перейти в укриття.
Групи "Шахедів" на Дніпропетровщині рухаються у напрямку Дніпра та Харківщини.
Повітряні сили опублікували повідомлення про загрозу застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської, Запорізької та Херсонська області.