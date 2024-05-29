Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: у Дніпрі чули вибухи

Ввечері 29 травня Росія запустила на Україну декілька груп дронів-камікадзе "Шахед". Повітряна тривога швидко розростається за вектором руху ворожих БпЛА.

В регіонах почала працювати ППО. Повітряні сили наголосили, що у випадку оголошення повітряної тривоги у вашій області необхідно перейти в укриття.

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Росія запустила по Україні "Шахеди"