Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: у Дніпрі чули вибухи

29 травня 2024, 23:53
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Ввечері 29 травня Росія запустила на Україну декілька груп дронів-камікадзе "Шахед". Повітряна тривога швидко розростається за вектором руху ворожих БпЛА.

В регіонах почала працювати ППО. Повітряні сили наголосили, що у випадку оголошення повітряної тривоги у вашій області необхідно перейти в укриття.

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Росія запустила по Україні "Шахеди"

00:18, 30 травня

У Повітряних силах повідомили про рух чотирьох груп "Шахедів". Вони летять у різних напрямках:

  1. Група БпЛА на Херсонщині летить у напрямку Миколаївської області.
  2. Безпілотники на Дніпропетровщині летять у напрямку Полтавської області.
  3. Третя група БпЛА на Запоріжжі продовжує рух у напрямку Дніпропетровської області.
  4. Також ударні дрони на Одещині рухаються в напрямку Одеси.
00:06, 30 травня

ПС попередили, що у Черкаській області – загроза застосування ударних БпЛА, які рухаються з Кіровоградщини.

00:05, 30 травня

Сили оборони Півдня попередили, що в регіонах триває бойова робота.

Нагадуємо, Це також може бути небезпечно. Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя. Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони,
– мовиться в повідомленні.

00:00, 30 травня

Повітряну тривогу оголосили в Полтавській та Черкаській області. Станом на цю мить мапа повітряних тривог в Україні виглядає так:

23:50, 29 травня

Повітряні сили повідомили, що БпЛА рухаються до Миколаївської області у напрямку з Херсонщини.

23:48, 29 травня

Ще одна група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

23:46, 29 травня

Місцеві жителі Дніпра повідомили, що у місті пролунали звуки вибухів.

23:43, 29 травня

Чергова група ворожих БпЛА на Запоріжжі рухаються у напрямку Дніпропетровщини.

23:37, 29 травня

В районі Дніпра ворожий БпЛА. Повітряні сили закликали місцевих жителів терміново перейти в укриття.

23:30, 29 травня

Групи "Шахедів" на Дніпропетровщині рухаються у напрямку Дніпра та Харківщини.

23:11, 29 травня

Повітряні сили опублікували повідомлення про загрозу застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської, Запорізької та Херсонська області.

Автор: Анастасія Кушпіт