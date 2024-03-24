Які росіяни перебувають на лінії бойового зіткнення: майор ЗСУ назвав 3 категорії

Росіяни впродовж війни до лав своєї армії залучали різні категорії окупантів. На початку повномасштабного вторгнення – кадрових військових, потім – мобілізованих, яких кидали на штурми як "гарматне м'ясо". Також подекуди використовувалися бійці приватних військових компаній, які зараз потроху закінчуються.

Майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів 24 Каналу, що зараз особовий склад противника представлений трьома категоріями окупантів. Також росіяни не знають проблем з поповнюванням людським ресурсом.

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Постійно відновлюють сили

Він назвав 3 основні категорії, якими наповнюється російська армія наразі:

мобілізовані, які в росіян є в найбільшій кількості;

зеки, певна кількість яких ще залишилась в живих;

контрактники, серед яких є ті, хто раніше мав воєнний досвід або ті, хто йде добровільно воювати. Ця категорія зазвичай застосовується більш вузько.

Ці 3 категорії останнім часом є основними на лінії бойового зіткнення,

– наголосив майор ЗСУ.

Росіяни сьогодні можуть собі дозволити абсолютно спокійно "стерти" на нуль свій підрозділ, а наступного дня вже завести новий.

Ми це бачили вже декілька разів лише на Авдіївському напрямку. Розуміємо з даних розвідки, з перехоплень, що ворожий підрозділ закінчився. Однак через декілька годин вже бачимо, як в бій вводять свіжі сили, які продовжують спроби штурмових та наступальних дій,

– зазначив Максим Жорін.

Ситуація на фронті

За минулу добу, станом на 24 березня, найгарячішим напрямком є Новопавлівський. Українські сили тут продовжувати протистояти ворогу поблизу населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Костянтинівка та Урожайне. Окупанти на цих ділянках фронту намагалися впродовж доби 34 рази прорвати нашу оборону.

Напруженою ситуація залишається на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Поблизу Бахмута – в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське – Сили оборони відбили 15 атак росіян. Щодо Авдіївського напрямку, то українські захисники стримали 13 атак окупантів поблизу населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка та Невельське.

Також аналітики Інституту вивчення війни зазначають з посиланням на російські ЗМІ, що Росія може готувати резерви для того, щоб провести наступальну операцію з оточення Харкова. Для цього окупантам потрібно зібрати військо у 300 тисяч військових. Водночас аналітики не спостерігають ознак того, що росіяни готуються до цього.