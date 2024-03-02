Активне застосування КАБів: наскільки ефективні російські бомби

Російські окупанти постійно використовують КАБи для ударів по прифронтових областях, зокрема Херсонщині. Також ворог масштабно застосовував їх під час наступу на Авдіївку.

Утім, керовані авіабомби не завжди ефективні. Військовий експерт Юрій Федоров пояснив 24 Каналу, які ураження завдає цей вид зброї.

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Як росіяни застосовують КАБи

За словами експерта, КАБи продемонстрували свою ефективність при ураженні серйозних укріпрайонів. Зокрема, такі були в Авдіївці.

"КАБи неточні, але якщо бити по площах, ця неточність компенсується великою кількістю боєприпасів, яка розходується для цих цілей. Якщо застосовувати проти підрозділів, які рухаються на відкритій місцевості, якщо непрямо, а десь за 100 метрів – ураження значного не буде", – зазначив він.

Постійно використовувати КАБи неможна. Зараз росіяни обмежені у вильотах, щоб здійснювати пуски.

Зазначимо, раніше військові, які обороняли Авдіївку розповідали, що Авдіївський коксохім росіяни обстрілювали переважно керованими авіабомбами. І випускали їх окупанти у кількості понад два десятки.

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