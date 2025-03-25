Атакує зграя "Шахедів": чи готова українська ППО протистояти новій тактиці росіян

Росіяни запускають на територію України велику кількість дронів, концентруючи їх в одному місці. Саме до такої тактики вдався ворог, масовано атакуючи Одесу 20 березня.

Експерт з авіації Валерій Романенко розповів 24 Каналу, що головна мета російських атак – терор цивільного населення. Проте ворог вирішує інші свої завдання, випускаючи сотні безпілотників на мирні українські міста.

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Росіяни не нехтують старими способами

Романенко наголосив, що під час атаки Одеси, російські дрони зібралися в одному місці, там узгодились їхні маршрути по часу і потім вони всією зграєю кинулися на об'єкти, які були цілями росіян.

Це робиться для того, щоб перевищити можливості ППО і прорвати систему оборони,

– підкреслив експерт з авіації.

Він пояснив, що зенітно-ракетний комплекс може одночасно працювати по восьми цілях. Якщо прилітає 20 цілей, то відповідно 10 – 12 з них можуть прорватися, адже як тільки одна буде збита, комплекс автоматично перемикається на наступну.

Також збиття повітряних цілей здійснюють мобільні групи. Коли на них летить один "Шахед", вони можуть працювати по ньому з кулемета, досяжність якого – 500 метрів. "Шахед" пролітає таку дистанцію за менше, ніж кілька десятків секунд.

Якщо ж прилітає два "Шахеди", другий з великою імовірністю пролетить, якщо по ньому не запустять з ПЗРК. Оператор переносних зенітних ракетних комплексів зазвичай входить до складу мобільної групи.

У разі, якщо прилетить три "Шахеди", то один з них прорветься. За цим принципом росіяни намагаються працювати,

– зазначив Юрій Романенко.

Крім того, противник не нехтує старими способами, зокрема, підльотами на різних висотах. "Гербери" росіяни запускають на висоту 500 метрів, деякі "Шахеди" – на 50 – 70 метрів. Інші летять на висоті 30 – 40 метрів, так щоб радарам було важко за ними спостерігати і зенітники та бійці мобільних груп не могли зорієнтуватися, щоб дати відсіч.

Мобільні групи, за словами авіаексперта, тримають зв'язок з загальною системою ППО, звідти їм повідомляють, яким курсом, під яким кутом і через скільки хвилин прилетить "Шахед" в зону їх дії. Тому мобільні групи готові, і у них набагато більше можливостей збити ворожий БпЛА.

Коли ж бійці не готові, то побачивши в небі "Шахед", їм доводиться розвертати кулемет, готувати ПЗРК до пострілу, для чого потрібно мінімально 20 секунд. Тоді шанси збити дрон набагато менші.

Зазначимо, що речник Української добровольчої армії Сергій Братчук прокоментував атаку ворога на Одесу 20 березня. Тоді окупанти над морем зібрали всі "Шахеди" у "рій" і потім запустили їх з різних траєкторій по цілях. Через таку тактику ворога робота українських систем протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп була значно ускладнена.

Також, за словами Братчука, росіяни "граються" з висотами, запускаючи над морем дрони дуже низько, а коли вони досягають берега, підіймають БпЛА в повітря на висоту 1800 – 2000 метрів. Логіка таких дій ворога в тому, щоб скоротити час українським Силам оборони для можливості відреагувати.