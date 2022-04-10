Росіяни застосовують СВП на цивільних об'єктах, – міноборони Великої Британії
10 квітня 2022 , 03:04Читать новость на русском
Джерело:міноборони Великої Британії
Російські окупанти продовжують застосовувати саморобні вибухові пристрої. Ворог також атакує об'єкти інфраструктури з високим ризиком побічної шкоди для цивільних.
Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії, посилаючись на дані власної розвідки.
Читайте також ЗСУ готові фантастично, – Подоляк розповів, чого чекати від російської "орди вбивць" на Сході
Росіяни застосовують СВП
Загарбники використовують саморобні вибухові пристрої задля:
- завдання втрат;
- шкоди моральному духу громадян;
- обмеження свободи пересування українців.
Російські війська також продовжують атакувати об'єкти інфраструктури з високим ризиком побічної шкоди для цивільного населення (як-от резервуар з азотною кислотою в Рубіжному),
– додали у британському відомстві.
Зауважте У мережі показали фото снаряду на парашуті під час обстрілу Харкова
До теми – Втрати ворога у війні проти України: дивіться відео