Росіяни застосовують СВП на цивільних об'єктах, – міноборони Великої Британії

10 квітня 2022 , 03:04
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Джерело:

міноборони Великої Британії

Російські окупанти продовжують застосовувати саморобні вибухові пристрої. Ворог також атакує об'єкти інфраструктури з високим ризиком побічної шкоди для цивільних.

Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії, посилаючись на дані власної розвідки.

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Росіяни застосовують СВП

Загарбники використовують саморобні вибухові пристрої задля:

  • завдання втрат;
  • шкоди моральному духу громадян;
  • обмеження свободи пересування українців.

Російські війська також продовжують атакувати об'єкти інфраструктури з високим ризиком побічної шкоди для цивільного населення (як-от резервуар з азотною кислотою в Рубіжному),
– додали у британському відомстві.

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Автор: Олег Васьків