Літаки, вертольоти й склади з ракетами: окупанти засвітили свою техніку в Луганському аеропорту

Російські загарбники вчергове відзначилися своїм розумом та незграбністю. Так, росіяни засвітили у мережі свою військову техніку на аеропорті в окупованому Луганську.

Крім цього, росіяни також опублікували сюжет з місця скупчення техніки на одному зі своїх пропагандистських каналів. Журналісти зазначили, що вже передали координати цієї техніки у відповідні українські органи.

Дивіться також Зіграв ключову роль у війні в Україні: британська розвідка про збитий вагнерівцями Іл-22

Росіяни засвітили свою техніку в Луганському аеропорті

Російські пропагандисти з каналу "Росія 24" зняли свій черговий "репортаж з лінії фронту". У ньому вони опублікували доволі чутливу інформацію, зокрема, показали свою техніку у Луганському аеропорті.

Розслідувачі зазначають, що на одному з кадрів цього пропагандистського ролика видна частина аеропорту в окупованому Луганську. Вони зазначили, що таким чином росіяни підтвердили інформацію щодо наявності там техніки.



Росіяни засвітили свою техніку в окупованому Луганську / Фото з телеграм-каналу "OsintFlow"

Згодом розслідувачі опрацювали ці дані і виявили, що на цьому летовищі дійсно стоїть один двомоторний літак. Щоправда, він вже не літає.

Ба більше, розслідувачі виявили на території Луганського аеропорту аж 16 військових гвинтокрилів. Також вони знайшли 2 одиниці невизначених літальних засобів, які, попередньо, схожі на великі БпЛА, або гвинтокрили-донори.

Розслідувачі виявили російську техніку на Луганському аеропорті / Фото з телеграм-каналу "OsintFlow"

Крім цього, за допомогою супутникових даних розслідувачі знайшли 2 польові склади окупантів. Вони призначені для швидкого заряджання російських гвинтокрилів ракетами.

Наостанок вони також додали посилання на сайт з конкретними координатами всіх об'єктів на цьому летовищі. Всі ці дані вони також передали українським спецслужбам.

Росіяни звозять техніку в анексований Крим