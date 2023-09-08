Росіяни завдали ракетного удару по адмінбудівлі в Кривому Розі: загинув поліцейський
Росіяни завдали чергового терористичного ракетного удару по Кривому Розі. Ворог атакував адмінбудівлю у місті, попередньо відомо про загиблого.
Вибух пролунав у місті під час повітряної тривоги, близько о 09:05. У Повітряних силах повідомляли, що тривогу оголошували через ракетну небезпеку, передає 24 Канал.
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Унаслідок атаки є загиблий та постраждалі
У Дніпропетровській ОДА повідомили, що ракета поцілила в адміністративну будівлю. Унаслідок ракетної атаки 1 людина загинула. Ще 9 осіб отримали поранення різного характеру, серед них трьох – вдалося врятувати з-під завалів.
Також в ОДА повідомили, що унаслідок атаки виникла пожежа на території гаражів. Вогонь охопив площу близько 200 квадратних метрів.
У МВС України уточнили, що внаслідок атаки загинув поліцейський. Три людини, яких вдалося врятувати з-під завалів – також правоохоронці, стан яких оцінюється як важкий. У міністерстві уточнили, що ще 6 співробітників – отримали травми різного ступеня тяжкості.
Крім того, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи,
– повідомили в МВС.
Ігор Клименко заявив, що станом на 10:00 відомо про 25 постраждалих унаслідок ракетного удару по Кривому Розі.
Олександр Вілкул повідомив, що росіяни влучили в адмінбудівлю, де розташовано кілька офісів. Серед них – офіс Фонду Олександра Вілкула "Українська перспектива". Він наголосив, що нині у місті розгортають штаб допомоги постраждалим унаслідок ракетного удару.
"Людям буде надано допомогу будівельними матеріалами, збираємо заявки на допомогу з міського бюджету за пошкоджене майно та інше", – заявив голова ОВА.
Наслідки ракетного удару в Кривому Розі / Фото Дніпропетровська ОДА й МВС України
Яка ситуація у Криворізькому районі
- Згідно з інформацією ОВА, у Криворізькому районі протягом минулої доби обстрілів не було.
- У Нікопольському районі Дніпропетровщини ворог атакував із важкої артилерії Покровську громаду Пошкоджено транспортне підприємство. На щастя, минулося без втрат.
- У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно.