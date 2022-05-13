Росіяни завдали ракетного удару по Лозівській громаді на Харківщині

Російські окупанти 13 травня завдали ракетного удару по Лозівській громаді на Харківщині. Місцевих жителів закликали негайно перейти в укриття цивільного захисту.

Новину повідомив Сергій Зеленський – мер Лозової. Жодних деталей він наразі не розкрив.

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Лозівська громада піддалася ракетному обстрілу. Перейдіть всі в укриття,

– написав мер.

Лозівську громаду обстріляли 12 травня

Мер Зеленський раніше повідомляв, що Лозівський район російські окупанти обстріляли 12 травня. Ракетний удар забрав життя цивільної людини. Мер наголосив, що детальнішу інформацію повідомлять згодом. Ворог також знищив склад сільгосппродукції.

За словами Сергія Зеленського, наразі наземної небезпеки для Лозівської громади – немає. Водночас загроза ракетних ударів зберігається.

В Ізюмському районі ворог вгатив по ангару

Російські загарбники 12 травня вдарили по селу Шебелинка, що в Ізюмському районі. Ворожий снаряд влучив в ангар. Спалахнула пожежа. Вогонь охопив площу близько 200 метрів квадратних. Горіли покрівля ангару та 10 вантажних автомобілів.

На місці трагедії виявили тіла трьох людей. Окрім того, відомо про 5 постраждалих. Жодних деталей про їхній стан наразі не розкривають.

ЗСУ завдають ворогу втрат

На Луганщині росіян хочуть прорвати лінію оборони . Ворог стягує на територію області живу силу та техніку. Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА – повідомив, що ситуація ускладнюється.

Українські захисники та захисниці продовжують героїчно захищати рідну землю. Вони завдають російським загарбникам колосальних втрат. Станом на 13 травня Генштаб ЗСУ повідомив про близько 26 900 ліквідованих окупантів.

Наші герої також знищили:

особового складу – близько 26 900 осіб (+250);

танків – 1205 одиниць (+10);

бойових броньованих машин – 2900 одиниць (+27);

артилерійських систем – 542 одиниць (+8);

РСЗВ – 193 одиниць (+2);

засоби ППО – 88 одиниць (+1);

літаків – 200 одиниць (+1);

гелікоптерів – 162 одиниць (+1);

автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2042 одиниці (+23);

кораблів / катерів – 13 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 одиниць (+7);

спеціальної техніки – 41 одиниця.

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