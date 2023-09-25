Окупанти заявили про атаку дрона-камікадзе на об'єкт зв'язку під Бєлгородом

У росіян останні дні дуже тривожно через нібито атаки, як на їхній території, так і в тимчасово окупованому Криму. Цього разу окупанти побідкались, що буцімто невідомий дрон атакував об'єкт зв'язку в Бєлгородській області Росії.

Відповідну заяву орієнтовно о 12 годині 25 вересня опублікував губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков. До речі, у Курську українські військові знищили командування авіаполку росіян на аеродромі "Халіно", пише 24 Канал.

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Що відомо про інцидент у Бєлгородській області Росії

У селі Муром Шебекинського міського округу атаки дрона-камікадзе зазнав інфраструктурний об'єкт зв'язку,

– заявив Гладков.

У російських окупантів вже традиційно постраждалих немає.

Російський посадовець тільки сказав, що оперативні служби виїжджали на місце. Про очевидні пошкодження він не розповів.

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До речі, пізно ввечері 24 вересня росіяни бідкались через атаку в Тульській області Росії. Там знову "працювала ППО". Ба більше, у Москві знову оголошували план "Килим в аеропорту Домодєдово, а також Жуковському та Тульському аеропорту. В аеропорту Внуково скасували один рейс та затримали – два.

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