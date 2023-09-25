Окупанти заявили про атаку дрона-камікадзе на об'єкт зв'язку під Бєлгородом
У росіян останні дні дуже тривожно через нібито атаки, як на їхній території, так і в тимчасово окупованому Криму. Цього разу окупанти побідкались, що буцімто невідомий дрон атакував об'єкт зв'язку в Бєлгородській області Росії.
Відповідну заяву орієнтовно о 12 годині 25 вересня опублікував губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков. До речі, у Курську українські військові знищили командування авіаполку росіян на аеродромі "Халіно", пише 24 Канал.
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Що відомо про інцидент у Бєлгородській області Росії
У селі Муром Шебекинського міського округу атаки дрона-камікадзе зазнав інфраструктурний об'єкт зв'язку,
– заявив Гладков.
У російських окупантів вже традиційно постраждалих немає.
Російський посадовець тільки сказав, що оперативні служби виїжджали на місце. Про очевидні пошкодження він не розповів.
Де розташований Муром на Бєлгородщині: дивіться на карті
До речі, пізно ввечері 24 вересня росіяни бідкались через атаку в Тульській області Росії. Там знову "працювала ППО". Ба більше, у Москві знову оголошували план "Килим в аеропорту Домодєдово, а також Жуковському та Тульському аеропорту. В аеропорту Внуково скасували один рейс та затримали – два.
Важливі наслідки "бавовни" у росіян
- Вранці 25 вересня джерела 24 Каналу в розвідці заявили, що 24 вересня українські військові завдали удару по аеродрому "Халіно" в Курську та знищили командування авіаполку росіян.
- Зокрема, внаслідок успішної операції української розвідки вдалось ліквідувати командира 14 авіаполку, одного із його заступників, групу офіцерів-авіаторів, представника військової контррозвідки ФСБ та працівників аеродрому.
- Посеред дня 25 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що внаслідок ураження ЗСУ штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинуло 34 російських офіцери, серед них – командувач Чорноморського флоту Росії адмірал Віктор Соколов. Окрім того, ще орієнтовно 105 окупантів зазнали поранень. До речі, будівля штабу відновленню не підлягає.
- Ба більше, внаслідок атаки українських військових на великий десантний корабель "Мінськ" 13 вересня загинули 62 російських окупантів.