Росіяни хизуються розробкою "Іскандер-1000": на що спроможна ця ракета

Російські пропагандисти хизуються створенням модернізованої ракети під умовною назвою "Іскандер-1000". Ця зброя буцімто може завдавати удару на відстань до 1000 кілометрів.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, наголосивши, що ця ракета дещо краща за "Іскандерів", які росіяни мають на озброєнні. Проте ці покращення не надзвичайні.

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Зможемо збивати

Ракета "Іскандер-1000" матиме більшу зону дії. Проте не до 1000 кілометрів, як заявляють росіяни, а до 800 кілометрів.

Відповідно ці ракети, запущені з території Росії, зможуть дістати до Східної Європи. Однак далі вони не полетять,

– зауважив генерал армії.

Також росіяни у цієї ракети змінили систему захисту від ППО, але просунуті системи США і Німеччини здатні їх зафіксувати. Крім того, у "Іскандер-1000" у півтора раза збільшена вибухова частина.

Цю ракету зможуть збивати Patriot, IRIS-T. Проте розширений радіус її дії свідчить про те, що вона становить загрозу країнам НАТО,

– підкреслив Микола Маломуж.

Водночас українські сили вже ліквідували російські "Іскандери" першого типу. Також системніше збивають "Кинджали", "Циркони".

Нові "Іскандер-1000", певною мірою, посилять можливості росіян, але не критично для систем ППО України та західних країн,

– додав він.

Що відомо про "Іскандер-1000"