Росіяни зайняли дачі під Вугледаром і пробують звідти штурмувати, – ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що росіяни продовжують атакувати позиції українських захисників. Зокрема закидають обстрілами Вугледар.

В ефірі 24 каналу пресофіцер 68 окремої єгерської бригади Євген Назаренко зазначив, що їх бригада стоїть під Вугледаром. За його словами, зараз ситуація стабілізувалася, хоч росіяни продовжують намагатися штурмувати їх позиції. Проте тепер вони роблять це в значно менших обʼємах, адже в них закінчилися хлопці з морської піхоти 155 бригади.

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Євген Назаренко зазначив, що вони закінчилися при спробах минулих штурмів. Їх знищили українські бригади, які тримають оборону в тому районі.

Пресофіцер розповів, що, попри втрати, росіяни все ще стоять на околицях Вугледару. Вони зайняли усі, так звані, вугледарські дачі й іноді звідти штурмують.

Не знаю навіщо, тому що вони внизу, а ми вгорі. Вочевидь у них такий наказ. Їм пригнали нове мобілізоване мʼясо, тому що треба було замінити тих хлопців зі 155 бригади, які вже не можуть наступати з певних причин,

– повідомив Євген Назаренко.

"Була така ситуація 2 дні тому, що вони вночі зайшли на наші позиції. Ми відступили, але за години чи за 2 відбили ці позиції назад. Тобто позиції переходили з рук в руки за ніч 2 рази", – пригадав Назаренко.

Він додав, що зараз наступ росіян вже зовсім не той, який був – немає такого щільного артилерійського вогню, рідко зʼявляється російська авіація. Поки що росіяни стабільно ходять помирати на українські позиції, але вже не так активно, як раніше.

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