ЗСУ "проводять ротацію" серед росіян: влучна ліквідація командирів та кадировців

11 липня в районі Бердянська українські військові ліквідували російського генерал-лейтенанта Олєга Цокова. Напередодні російська армія зазнала втрат біля Бахмута, а також у Краснодарі – невідомий застрелив командира підводного човна Станіслава Ржицького.

Це 24 Каналу прокоментував військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, численні втрати російських окупантів свідчать про злагоджену роботу Сил оборони України.

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"Робота спецслужб координується з армією – і отримуємо результат. Сили оборони України "проводять ротацію" серед російського командування", – зазначив Сазонов.

Олєг Цоков не вперше потрапив під атаку. У вересні 2022 року він уже був поранений, проте вижив.

Російські генерали неохоче їздять на передову, бо усвідомлюють ризики для себе. До слова, що більше командирів відправляються до Кобзона – то більше проблем в управлінні ворожими військами.

Кадировці не вагнерівці

Екскомандира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького вбили в Краснодарі сімома пострілами під час пробіжки в парку. Саме з його човна росіяни атакували мирні міста України.

Росія намагалась підсилити Бахмутський напрямок завдяки бійцям спецзагону "Ахмат", однак їх розбили ще на підході до Бахмута.

"Кадировці дуже переоцінені. Це не військові, більшість з них не має бойового досвіду", – наголосив Сазонов.

Росіяни зазнають втрат в Україні: останні новини

Росія втрачає на війні в Україні своїх військових, техніку та потенціал. Тільки за останню добу ворог втратив на нашій землі 540 одиниць особового складу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення загинуло 235 020 загарбників.

Ввечері 12 червня стало відомо про загибель російського генерала Сєргєя Горячьова, який чомусь опинився в епіцентрі бойових дій. Ліквідація начштабу позначиться на керованості ворожими військами.

Росіян нищать свої ж, про що свідчить робота загороджувальних загонів. Очевидці показали роботу одного з таких угруповань під час повномасштабної фази російсько-української війни.

Разом з кадировцями біля Бахмута масово гинуть загарбники з 83 окремої десантно-штурмової, а також 57 і 72 окремих мотострілецьких бригад.