"Побажаємо успіхів і далі": як росіяни змогли збити свій Су-25

Російська армія дедалі частіше втрачає свою авіацію. Так, 17 грудня черговий Су-25 відправився в пекло. Проте винищувач збила не українська ППО – це сталося завдяки "злагодженим діям російських зенітників".

Експерт з авіації Валерій Романенко пояснив 24 Каналу, як окупанти змогли збити свій штурмовик. Він зауважив, якщо піхотинець чує звук над головою, може неконтрольовано вистрелити.

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Як ворог збив свій літак

Романенко зазначив, що здебільшого зенітно-ракетні комплекси, яким збили Су-25, оснащені системами розпізнавання "свій – чужий". В Україні також були такі випадки, проте дуже рідко.

Водночас в окупантів збивання своєї авіації начебто стало традицією. Припустимо, росіяни діють за наступним алгоритмом:

піхотинець сидить в окопі;

летить літак з українського боку;

солдат включає охолодження боєголовки ЗРК, для цього потрібно 10 – 15 секунд;

бачачи літак, автоматично вмикається рефлекс й вояка запускає ракету.

За неофіційними даними, причина катастрофи – втрата просторової орієнтації. Стверджується, що "льотчик працював по приладах в погодних умовах, у яких працювати не можна".

У тилу військові зазвичай відстежують повітряні об'єкти: висоту, характер польоту та звідки летить ціль. Утім, на передовій все інакше. Там миттєва реакція й тому такі випадки можуть траплятися. Позаяк штурмовики працюють саме на передньому краю.

Тому, я думаю, росіянам треба побажати майбутніх успіхів у цьому плані,

– підкреслив Валерій Романенко.

Загалом, починаючи з 24 лютого 2022 року, Росія втратила 324 літаки та 324 гелікоптерів.

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