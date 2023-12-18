"Побажаємо успіхів і далі": як росіяни змогли збити свій Су-25
Російська армія дедалі частіше втрачає свою авіацію. Так, 17 грудня черговий Су-25 відправився в пекло. Проте винищувач збила не українська ППО – це сталося завдяки "злагодженим діям російських зенітників".
Експерт з авіації Валерій Романенко пояснив 24 Каналу, як окупанти змогли збити свій штурмовик. Він зауважив, якщо піхотинець чує звук над головою, може неконтрольовано вистрелити.
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Як ворог збив свій літак
Романенко зазначив, що здебільшого зенітно-ракетні комплекси, яким збили Су-25, оснащені системами розпізнавання "свій – чужий". В Україні також були такі випадки, проте дуже рідко.
Водночас в окупантів збивання своєї авіації начебто стало традицією. Припустимо, росіяни діють за наступним алгоритмом:
- піхотинець сидить в окопі;
- летить літак з українського боку;
- солдат включає охолодження боєголовки ЗРК, для цього потрібно 10 – 15 секунд;
- бачачи літак, автоматично вмикається рефлекс й вояка запускає ракету.
У тилу військові зазвичай відстежують повітряні об'єкти: висоту, характер польоту та звідки летить ціль. Утім, на передовій все інакше. Там миттєва реакція й тому такі випадки можуть траплятися. Позаяк штурмовики працюють саме на передньому краю.
Тому, я думаю, росіянам треба побажати майбутніх успіхів у цьому плані,
– підкреслив Валерій Романенко.
Загалом, починаючи з 24 лютого 2022 року, Росія втратила 324 літаки та 324 гелікоптерів.
Українські військові нищать ворожу авіацію
- У вівторок, 5 грудня, командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що зенітники Повітряних сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М. Винищувач знищили в районі острова Зміїний у Чорному морі. За інформацією військових, літак, перебуваючи під прикриттям ворожого винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.
- У вівторок, 14 листопада, речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Олександр Штупун розповів, що українські військові збили черговий російський військовий літак – штурмовик Су-25. Штупун додав, що це вже 8-й знищений у районі Авдіївки літак ворога з початку активізації штурмових дій поблизу міста.
- У неділю, 29 жовтня, спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що українські прикордонники знищили російський бойовий літак на Авдіївському напрямку. Захисникам вдалося збити ворожий Су-25. За його словами, після ураження літак задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм.