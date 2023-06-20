На окупованих територіях загарбники збираються створити концтабори для українців

На тимчасово окупованій Донеччині збираються створити концтабори для українців, які не взяли російські паспорти. Тих, хто відмовляються від так званого "документа" з "куркою", збираються відправляти до "пунктів тимчасового утримання".

За даними росЗМІ, в указі так званої "влади" квазіреспубліки мовиться, що відправляти у концтабори будуть "іноземців" та осіб "без громадянства". Фактично це означає, що потрапити туди можуть всі українці, які не взяли "паспорт" з куркою, інформує 24 Канал.

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Окрім того, Володимир Путін підписав указ, який дозволяє окупантам депортувати українців без російських паспортів. "Бункерний дід" боїться, що вони становитимуть "загрозу національній безпеці".

Жителі нових територій, які не прийняли громадянство Росії та, отже, визнаються іноземцями, можуть бути депортовані з Росії, якщо створюватимуть загрозу її національній безпеці,

– мовиться у ганебному указі.



Окупанти збираються створити концтабори для українців / Фото з мережі



Російські окупанти вже розуміють, що у них немає жодних шансів на тимчасово окупованих територіях. Українські герої звільнять усі населені пункти, повернувши разом з українським прапором туди безпеку для місцевих жителів.

Шанс врятуватися мали люди тільки з російськими паспортами