На Таврійському напрямку Сили оборони взяли у полон рекордну кількість окупантів

Сили оборони зафіксували рекордне збільшення кількості російських окупантів, які здалися я в полон за добу на Таврійському напрямку.

Про це повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими дуже суттєві. За минулу добу ми зафіксували, що в полон здалися 19 окупант (за попередню добу було 10 полонених). Це вперше фіксуємо таку велику кількість полонених саме в літній період і саме в час проведення наступальних дій угруповання "Таврія",

– зазначив Валерій Шершень.

За його словами, це вказує на низький морально-психологічний стан особового складу ворога, його демотивацію. І, безумовно, з нашої сторони – це успіх.

Речник також уточнив, що в районі Мар'їнки та Авдіївки на Донеччині українські військові перебувають в активній обороні.

Зауважимо, що причини й мотиви окупантів – очевидні. Вони у буквальному сенсі бачать, як просуваються українські захисники і у них немає іншого виходу, ніж здатись у полон, якщо хочуть жити. Тим більше, що відступати їм заборонено – можуть розстріляти свої ж.

Ну або ж, росіяни можуть не здатись у полон і бути ліквідованими нашими оборонцями. До слова, станом на сьогодні, 11 липня, втрати російської армії сягнули понад 235 тисяч убитими, щодо "трьохсотих", то ця цифра орієнтовно така ж, якщо не більша.

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