"Привітали" вогнем: Гуменюк розповіла про невдалу спробу висадки росіян на правому березі

Російські окупанти намагалися вчинити диверсійно-розвідувальну вилазку з лівого берега Дніпра в напрямку району Антонівського мосту. Утім, ця спроба зазнала у прямому сенсі вогняної невдачі.

Сили оборони України зустріли окупантів щільним вогнем і відправили російський човен слідом за усім їхнім флотом. Натомість колаборант Владімір Сальдо нафантазував "перемогу" російських вояк. 24 Каналу начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла деталі цієї операції.

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"В пропагандистських пабліках їхні ж військові журналісти писали, що не все було так яскраво і феєрично (як фантазував Сальдо – 24 Канал). Вони описали все ближче до нашої офіційної версії, як все було насправді", – сказала Гуменюк.

Деталі невдалого рейду росіян

За словами речниці, росіяни давно готували це рейд і здійснили його традиційно незадовго до сакральної дати – так званих виборів. В напрямок Антонівського мосту вони спрямували диверсійно-розвідувальну групу на моторному човні. Її завданням було "зробити шум" на правому березі і створити "ефект загрози", про що вони давно говорили у своїх наративах, але по факту не договорили.

"Все тому, що правий берег вище за лівий, і облаштування контрбатарейної боротьби нами було сплановано, організовано таким чином, щоб виключити в абсолюті наближення по воді будь-якого несанкціонованого об'єкта до правого берега", – розповіла вона.

Таким чином ворог потрапив у пастку. Потужний вогонь артилерії зупинив човен і прорідив його особовий склад.

"Кожен плавзасіб росіян, який буде намагатися просунутись до контрольованого Україною берега, отримує квиток за напрямком "русього воєнного корабля". Вони мали це засвоїти ще в перший день повномасштабного вторгнення, але не засвоїли. Тому повторення – мати навчання, а ми можемо повторити знову", – додала Гуменюк.

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