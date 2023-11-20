Росіяни здійснили пуски "Шахедів": Повітряні Сили розповіли про рух дронів-камікадзе
20 листопада 2023, 20:28Читать новость на русском
Українські військові зафіксували, що росіяни здійснили пуски дронів-камікадзе типу "Шахед". Росіяни традиційно атакують з Півдня.
У Повітряних Силах ЗСУ попередили про загрозу атаки дронів-камікадзе "Шахед" о 20:14, пише 24 Канал. У разі оголошення тривоги у вашій області слід пройти в укриття.
Дивіться також Єдиний захист від "Шахедів": що зможе захистити українське небо
Росія атакує "Шахедами" з Півдня
Наразі Повітряні Сили ЗСУ попереджають про загрозу атаки "Шахедів" у двох регіонах України. Мовиться про Запорізьку та Дніпропетровську області.Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Хронологія атаки дронами-камікадзе
Що відомо про попередню атаку "Шахедів"
- Протягом листопада росіяни вже 11 разів атакували Україну "Шахедами". Найбільше "Шахедів" росіяни застосували під час атаки 3 листопада.
- Тоді російські військові здійснили пуски 40 дронів-камікадзе, з яких силам ППО України вдалося знищити 24.
- Під час попередньої атаки, яка відбулася уночі 19 листопада, Росія здійснила пуски 20 "Шахедів". Українським воїнам вдалося збити 15 БпЛА.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що під час атаки Росія намагалася поцілити у критичну інфраструктуру та військові об'єкти. За його словами, внаслідок атаки противника минулося без критичних руйнувань.
- У Київській ОВА розповіли, що внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Черкаській області теж є пошкодження внаслідок падіння уламків.