Росіяни здійснили пуски "Шахедів": Повітряні Сили розповіли про рух дронів-камікадзе

20 листопада 2023, 20:28
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Українські військові зафіксували, що росіяни здійснили пуски дронів-камікадзе типу "Шахед". Росіяни традиційно атакують з Півдня.

У Повітряних Силах ЗСУ попередили про загрозу атаки дронів-камікадзе "Шахед" о 20:14, пише 24 Канал. У разі оголошення тривоги у вашій області слід пройти в укриття.

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Росія атакує "Шахедами" з Півдня

Наразі Повітряні Сили ЗСУ попереджають про загрозу атаки "Шахедів" у двох регіонах України. Мовиться про Запорізьку та Дніпропетровську області.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Хронологія атаки дронами-камікадзе

 
21:04 Група "Шахедів" рухається уздовж Харківської та Дніпропетровської областей в напрямку Полтавщини.21:01 У Повітряних Силах ЗСУ, що ворожі дрони рухаються у напрямку Миколаєва.20:41 Повітряні Сили зафіксували "Шахеди" на півдні Харківської області. Повідомляється, що дрони рухаються на Північ.20:31 Повітряну тривогу оголосили в Миколаївській та Херсонській областях. У Повітряних Силах заявили, що "Шахеди" рухаються з Херсонщини у напрямку Миколаївщини. Дрони-камікадзе рухаються на Північ.20:14 Повітряні Сили ЗСУ заявили про загрозу застосування ворожих ударні БпЛА для Запорізької, Дніпропетровської областей.

Що відомо про попередню атаку "Шахедів"

  • Протягом листопада росіяни вже 11 разів атакували Україну "Шахедами". Найбільше "Шахедів" росіяни застосували під час атаки 3 листопада.
  • Тоді російські військові здійснили пуски 40 дронів-камікадзе, з яких силам ППО України вдалося знищити 24.
  • Під час попередньої атаки, яка відбулася уночі 19 листопада, Росія здійснила пуски 20 "Шахедів". Українським воїнам вдалося збити 15 БпЛА.
  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що під час атаки Росія намагалася поцілити у критичну інфраструктуру та військові об'єкти. За його словами, внаслідок атаки противника минулося без критичних руйнувань.
  • У Київській ОВА розповіли, що внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Черкаській області теж є пошкодження внаслідок падіння уламків.

Автор: Михайло Гема