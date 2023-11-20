Росіяни здійснили пуски "Шахедів": Повітряні Сили розповіли про рух дронів-камікадзе

Українські військові зафіксували, що росіяни здійснили пуски дронів-камікадзе типу "Шахед". Росіяни традиційно атакують з Півдня.

У Повітряних Силах ЗСУ попередили про загрозу атаки дронів-камікадзе "Шахед" о 20:14, пише 24 Канал. У разі оголошення тривоги у вашій області слід пройти в укриття.

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Росія атакує "Шахедами" з Півдня

Наразі Повітряні Сили ЗСУ попереджають про загрозу атаки "Шахедів" у двох регіонах України. Мовиться про Запорізьку та Дніпропетровську області.

Хронологія атаки дронами-камікадзе

Що відомо про попередню атаку "Шахедів"

Протягом листопада росіяни вже 11 разів атакували Україну "Шахедами". Найбільше "Шахедів" росіяни застосували під час атаки 3 листопада.

Тоді російські військові здійснили пуски 40 дронів-камікадзе, з яких силам ППО України вдалося знищити 24.

Під час попередньої атаки, яка відбулася уночі 19 листопада, Росія здійснила пуски 20 "Шахедів". Українським воїнам вдалося збити 15 БпЛА.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що під час атаки Росія намагалася поцілити у критичну інфраструктуру та військові об'єкти. За його словами, внаслідок атаки противника минулося без критичних руйнувань.

У Київській ОВА розповіли, що внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Черкаській області теж є пошкодження внаслідок падіння уламків.