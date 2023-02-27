Росіяни у Берліні спробували вдати прокремлівських "німців", але тільки зганьбилися
Росіяни знову вирішили "вразити" світ своїми нібито "зв'язками" з німецьким суспільством. Для цього росіяни провели в Берліні ходу на підтримку агресії Росії проти України.
Світлини та відео з акції на підтримку військової агресії Росії проти України з'явилися у соціальних мережах, пише 24 Канал. Акція росіян викликала глузування на адресу її організаторів.
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Як росіяни зганьбилися у Берліні
Уже традиційно росіяни по-справжньому зганьбилися, зокрема з німецькими символами. Кольори на німецькому прапорі, що вивішували учасники маршу, виявилися перевернутими.
Прокремлівська акція росіян у Берліні / Фото із соцмереж
Також на прапорах майоріло гасло Gerrussia, яке було написане англійською мовою, хоча самі німці свою країну називають Deutschland, а Росію – Russland.
На це дійство росіяни приволокли ще й прапор СРСР, який до сучасної геополітики взагалі не має ніякого відношення.
У Німеччини підтримки Україну на роковини вторгнення Росії
- 24 лютого, в день річниці російського вторгнення в Україну, український прапор було піднято над будівлею Бундестагу в центрі Берліна. Це стало можливим завдяки ініціативі німецько-української парламентської групи, яку підтримала президія Бундестагу.
- У заяві президії Бундестагу було зазначено, що ця ініціатива є знаком солідарності з українським народом.
- Також 2 березня під час пленарного засідання канцлер Олаф Шольц виступить з урядовою заявою щодо зміцнення безпеки Німеччини та альянсів, які підтримують Україну, після чого відбудуться дебати.
- Крім того, прапор України було піднято на південно-західній вежі будівлі Рейхстагу.
- З нагоди роковин повномасштабного вторгнення Росії в Берлін привезли один із російських танків, знищених в Україні. Його виставили як експонат перед посольством Росії у Берліні.