"У Росії є чіткий розрахунок": військовий експерт про зміну тактики обстрілів України

Російські загарбники змінили тактику масованих ракетних атак України. Попри те, що в Росії закінчуються деякі типи ракет та боєприпасів, ворог має чіткий розрахунок.

Він полягає в тому, що такі ракети як Х-101 як і раніше використовуються лише вдень. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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2 особливості тактики окупантів

Військовий експерт пояснив, що це пов'язано з системами прицілювання цих ракет. Так, ракети Х-101 потребують запуску у світлий час доби. Водночас вночі російські загарбники атакують наші мирні міста іранськими "Шахідами".

Це перша особливість тактики ракетних атак ворога. А друга полягає в тому, що росіяни під час обстрілу 31 грудня вперше використали каспійську флотилію для запуску ракет типу "Калібр".

Це означає, що вочевидь росіяни не змогли залучити всю авіацію, які хотіли та планувати (залучити – 24 канал) для завдання ударів і компенсували це залученням своїх кораблів,

– сказав Мусієнко.

На його думку, це свідчить про те, що "бавовна" на російському аеродромі в Енгельсі таки далася взнаки загарбникам.

Ясна річ, що для стратегічної авіації, яка може долати тисячі кілометрів з дозаправками, не є проблемою долетіти до Каспійського моря та звідти здійснити запуск ракет. Вочевидь окупанти почали берегти літаки та застосовують не всі, щоб не вичерпувати моторесурс двигунів.

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Чому росіяни атакують "Шахідами" саме вночі

Мусієнко зауважив, що є дві причини, чому російські загарбники використовують іранські дрони-камікадзе "Shahed 136" саме вночі, а саме:

у темний час доби іранські БпЛА менш помітні, особливо коли летять над Дніпром;

окупанти прагнуть змусити українських захисників активніше застосовувати системи ППО, щоб вони використовували свої запаси.

"Ворог починає робити акценти навіть не на тому, щоб кудись влучити "Шахідом", а для того, щоб використовувати його аби ми вистрілювали свої запаси ракет по них", – підкреслив військовий експерт.

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