Мовиться про тисячі зниклих безвісти: які фільтраційні заходи росіяни влаштували в Маріуполі
В окупованому Маріуполі російські окупанти знесли будівлю райвідділу поліції, в якому був пункт фільтрації та катівня. Загарбники знову замітають сліди, як це було з Драматичним театром.
У цьому приміщенні росіяни перевіряли "любов українців до своєї країни" – відбирали телефони, розглядали татуювання, розпитували про родичів та близьких. Детальніше розповів 24 Каналу депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін.
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Де ще росіяни допитують українців
Зауважимо, якщо українець говорив, що дійсно любить свою країну, його затримували й згодом відправляли до фільтраційних таборів.
Злочини росіян, на жаль, відбуваються по всьому місту та Маріупольському району – це справжній геноцид, який влаштовують окупанти,
– зауважив Забавін.
Однак не райвідділом єдиним. Допити та фільтраційні заходи також проводилися на блокпостах та вулицях. Якщо допитувані виявлялися "неблагонадійними" при якійсь дрібній підозрі, приміром, патріотизм до України, у людей починалися проблеми.
"Дуже складно оцінити кількість людей, які не пройшли злочинної російської фільтрації. На жаль, це тисячі людей, долі яких досі невідомі. Тобто це люди, які зникли безвісти. Найімовірніше, більшість з них росіяни просто вбили", – наголосив депутат Маріупольської міськради.
Інші злочини окупантів
За словами Забавіна, росіяни по всьому Маріуполю зносять будинки разом з тілами людей, не ексгумуючи їх. Мовиться про будівлі, які окупанти спочатку обстріляли при захопленні міста у 2022 році.Зверніть увагу! В окупованому Росією Маріуполі ворог зніс 465 будинків, в яких було близько 33,5 тисяч квартир.
Ворог намагається приховати сліди, щоб маріупольці не побачили скоєних злочинів. Тому зносять бетонні конструкції з людьми, які на момент обстрілів перебували в укриттях та були завалені через пекельні атаки окупантів.
Масштаб цього злочину дуже складно оцінити, але така ситуація по всьому місту. Драмтеатр – це лише один такий приклад такого злочину,
– підсумував Дмитро Забавін.
Ситуація у Маріуполі: останні новини
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що ввечері 14 грудня у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи. Перше влучання було у бетонний завод з мігрантами. Друге – на територію "Порт Сіті", де росіяни розмістили військову техніку та частини систем ППО.
- Окрім того, окупанти зосередили у Маріуполі велику кількість протиповітряних систем. Оскільки місто – одне з перших ліній захисту від повітряних цілей, які летять до території Росії в напрямку Ростова та Приморсько-Ахтарська, звідки часто запускають "Шахеди".
- Також вибухи у Маріуполі лунали 2 грудня. "Бавовна" навідалася на одну з військових баз російських окупантів. Її загарбники облаштували на захопленому ними Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча.