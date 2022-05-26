Росіяни знищили пам’ятник прикордонникам в окупованому Херсоні

Росіяни продовжують знищувати все українське на окупованих територіях. Так, найманці Кремля знесли пам'ятник воїнам-прикордонникам усіх поколінь.

Двометровий меморіал в честь українських прикордонників відкрили 27 червня 2017 року. До того у сквері Шмідта стояла стилізована кам'яна газета з барельєфом Леніна, проте її перетворили на Прикордонний стовп, а перед ним розташували фігуру бійця з вівчаркою.

Читайте також: Окупанти у Херсоні змусили підлітків нищити меморіал героїв Небесної Сотні: погрожували зброєю

Зазначається, що цю скульптуру придумали військові, які служать на адміністративному кордоні з Кримом. Пса зробили за світлинами чотирилапого вартового, на ім'я Вердер, який служить в Херсоні. Постать прикордонника – це збірний образ бійця, який боронить українську землю.

Пам'ятник воїнам-прикордонникам усіх поколінь / фото Херсонської ОДА

Вчора ввечері "Українська правда" повідомила, що росіяни знесли цю пам'ятку. Ймовірно, бажають там встановити свої символи – стару бабу з прапором, Сталіна, Леніна чи ще якусь постать, яка нагадуватиме СРСР.

Окупанти зномять пам'ятник прикордонникам в Херсоні / фото УП

Одразу після окупації росіяни рвуться нав'язувати мешканцям свою віру в радянський союз та "русскій мір". Окупанти знищують всі символи України, пам'ятники, спалюють українські книжки, а також змінюють мову навчання в закладах освіти на російську. Чим не геноцид українського народу?