Руйнування значні: фото і відео наслідків удару по телевежі в Харкові

Російські війська влучили Харківську телевежу. Вона розламалась навпіл після прямого влучання. У місті перебоїіз сигналом цифрового телебачення

Деталі влучань повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

Дивіться також Спроби захопити Харків створили б росіянам серйозні проблеми, – ISW

Влучання у Харківську телевежу

Російські окупанти поцілили в телевежу в Харкові. Верхня частина рухнула на землю. Це була найвища споруда в місті. Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Жертв серед людей немає.

Відбулося влучання, зруйнований наш об'єкт телевізійної інфраструктури. Одразу хочу спробувати випередити російську пропаганду – у них вже несеться, що у Харкові вже відсутній телевізійний зв'язок повністю, інтернет та мобільний зв'язок. Насправді ні. Все в порядку, сигнал є. Справді, є перебої з цифровим сигналом, але, думаю, найближчим часом повідомлять, чи це вдасться і наскільки швидко вдасться це полагодити,

– розповіла Анна Черненко.

Удар по телевежі / Відео 24 Канал

З мобільним зв'язком та інтернетом у місті все гаразд. Все інше, про що стверджують російські телеграм-канали – фейки, цьому не варто вірити.

Водночас руйнування телевежі справді є значними.

Телевежа у Харкові після влучання / Фото 24 Канал

Власне, це не перша спроба росіян вдарити по телевежі. У березні 2022 року окупанти били туди ж. Тоді були певні перебої з телевізійним зв'язком, однак все вдалося полагодити.

Прокуратура Харківщини вже повідомила, якою ракетою росіяни влучили у телевежу 22 квітня. Попередньо, це була керована авіаційна ракета Х-59. Водночас дані можуть уточнити, адже є певна складність у роботі всіх експертів, які працюють на місці.

Відео з місця подій у Харкові / 24 Канал

Хоч цей об'єкт дещо віддалений від житлових будинків, однак при попередній спробі удару по телевежі, як освітні заклади, так і будинки дуже постраждали. Якою б точною не була ракета – вона могла прилетіти в черговий житловий будинок. Втім росіяни через це особливо не переживали.

Інші удари по Харківщині

На жаль, ударами по Харкову росіяни не обмежилися. Били також по Слобожанському, Дергачах, Слобожанську керованими авіабомбами. У Вовчанську окупанти влучили по колишньому фермерському підприємству. На щастя, жертв та поранених внаслідок цих ударів не було.