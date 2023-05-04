Росіяни знову атакували Київ дронами і ракетами: скільки ворожих цілей вдалося знищити

У ніч проти 4 травня російські терористи атакували територію України. Зокрема, дрони окупантів намагались ударити по столиці.

Очільник КМВА Сергій Попко зауважив, що такої щільної інтенсивності ударів Київ не відчував від початку року. На щастя, наші захисники знищили усі ворожі цілі.

Дивіться також У Києві та області чули вибухи: працюють сили ППО

Деталі атаки

За словами Попко, цієї ночі агресор знов завдав комплексного повітряного удару по столиці. Загарбники здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих боєприпасів типу "Shahed" та ракет, ймовірно балістичного типу.

Варто наголосити, що остаточно тип застосованих ракет буде визначено лише після експертизи залишків. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені. Наразі усі дані уточнюються.

В результаті нічної повітряноі атаки на столицю, в Шевченківському районі в житловій забудові виявлено уламки БпЛА. Інформація про пожежу не підтвердилась,

– пише Попко.

На щастя, обійшлося без жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури.

Попко закликав киян не нехтувати правилами безпеки і в під час повітряної тривоги негайно прямувати до укриттів.

Що відомо про нічну атаку