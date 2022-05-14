Росіяни знову кілька разів з "Градів" обстріляли прикордонні території Криворізького району

В Україні йде до завершення 80 доба повномасштабної війни з Росією. Цей день для Дніпропетровщини минув відносно спокійно.

Про ситуацію в області розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Обстріли були на Криворізькому напрямку.

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Що відбувається на Дніпропетровщині

За день російські окупанти кілька разів обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Град" прикордонні території Криворізького району. На щастя, обійшлося без постраждалих.

За словами Лукашука, ворог не може увійти на територію Дніпропетровської області. Росіяни бісяться, бо захист наших рубежів там суттєво посилили.

Такі цинічні обстріли вони провадять не просто так, а мають підступний план. Вони хочуть таким чином "скувати" наших військових і не дати перекинути підрозділи Збройних Сил України на інші напрямки.

На варті нашого спокою – тисячі відважних українських воїнів, які здатні впоратися з усіма провокаціями ворога. Подяка кожному українському захиснику за службу, мужність та героїзм. Казав раніше, кажу зараз і казатиму завжди: Україна переможе,

– запевнив Лукашук.

Росія обстрілює Україну

У ніч на 14 травня російські загарбники знову обстріляли місто Миколаїв. Удару завдали з системи реактивного залпового вогню "Смерч". Снаряди влучили в об'єкти інфраструктури. Постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає. Українські військові відповідають росіянам і також б'ють їх позиції.

Також російські загарбники 14 травня атакували Сумщину. Вони обстріляли Великописарівську громаду, було 6 обстрілів. Хоч вони і відійшли на Півночі нашої країни, але продовжують свої обстріли прикордоння.

Під удари ворога також потрапляє і місто Слов'янськ на Донеччині. Саме туди російські окупанти планують прорватися і захопити місто. Ще 13 травня від ракетного обстрілу рашистів постраждало одне з промислових підприємств міста.

А 11 травня з тих же "Градів" також обстрілювали Дніпропетровську область. Під їхній обстріл тричі потрапила Зеленодольська громада області. На щастя, тоді ніхто не постраждав. Однак вдала регіону повідомляла, що є руйнування.

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